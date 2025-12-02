< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš investoval do vianočnej výzdoby takmer 240.000 eur
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš tento rok zmodernizovalo vianočnú svetelnú výzdobu za necelých 240.000 eur. Projekt v dvoch etapách rozžiari historické centrum aj mestské časti. Väčšina prvkov bude nainštalovaná ešte pred Mikulášskym jarmokom, ktorý sa uskutoční 5. a 6. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Liptovský Mikuláš je najnavštevovanejším centrom zimného turizmu, minulú sezónu sme prekonali dokonca aj Vysoké Tatry. Ak chceme, aby návštevníci nezostali len na svahu či na Kamennom poli, ale zavítali aj do centra a minuli peniaze v tamojších prevádzkach, musíme im ponúknuť atraktívne prostredie. Kvalitná výzdoba je toho neoddeliteľnou súčasťou. Takýmto spôsobom prirodzene podporíme aj lokálnu ekonomiku,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
V centre mesta pribudnú desiatky nadrozmerných svetelných prvkov s motívmi športu a prírody. Dominantou severnej časti Námestia osloboditeľov bude 11 majestátnych lesných zvierat, oproti ktorým sa rozžiari svetelná fontána. V centre pribudnú aj svetelné reťaze na stromy s celkovou dĺžkou viac ako 3700 metrov, nová výzdoba na hlavný vianočný strom či hviezdy na stĺpoch verejného osvetlenia.
„Na Ulici 1. mája ožijú športovci v pohybe. Deväť 2,5-metrových rámikov predstaví zjazdového lyžiara, bežkára, hokejistu a ďalšie zimné športy. Pešia zóna ponúkne nové fotopointy, pri ktorých si môžete vytvoriť spoločnú rodinnú fotografiu, napríklad veľký nápis Liptovský Mikuláš pri Kostole svätého Mikuláša, svetelný fotorámik na vstupe do pešej zóny zo Štúrovej ulice alebo fotorámik so športovým motívom na Ulici 1. mája,“ priblížila hovorkyňa.
Na najväčšom mestskom sídlisku Podbreziny pribudne výzdoba v celej pešej zóne od Obslužnej ulice až po jej hornú časť. Pôjde o veľké dvojmetrové prvky na stĺpoch verejného osvetlenia. Mesto zakúpilo výzdobu na vianočné stromy do všetkých mestských častí. „Ozdoby budú v jednotnom štýle v kombinácii teplej a studenej bielej. Na jedenásť stromov sa nainštaluje 4400 metrov svetelných reťazí, 165 prvkov padajúceho snehu, 110 mašlí, 99 vločiek a na každý vrchol veľká hviezda,“ dodala Nemcová.
Primátor zdôraznil, že investícia do vianočnej výzdoby nijako neohrozila ostatné mestské projekty. Samospráva hľadala dodávateľa prostredníctvom verejného obstarávania, v ktorom sa predpokladaná nákupná cena znížila o 50.000 eur.
