Lístky na mestskú autobusovú dopravu v Liptovskom Mikuláši zdražejú

Liptovský Mikuláš 7. decembra (TASR) - Lístky na mestskú autobusovú dopravu v Liptovskom Mikuláši od januára budúceho roka zdražejú. Základné cestovné sa pri platbe dopravnou kartou zvýši z 0,44 na 0,69 eura. Pri kúpe lístka v hotovosti cestujúci po novom zaplatia jedno euro, doposiaľ to bolo 50 centov. TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že systém zliav pre študentov, seniorov či zdravotne znevýhodnených obyvateľov zostane zachovaný.



Novinkou je, že deti do šesť rokov budú cestovať zadarmo. "Preprava autobusmi zostáva stále výhodnejšia ako autom či taxíkmi. Nastavené ceny nebudú mať významný dosah na sociálnu situáciu cestujúcich," zhodnotil Gabriel Lengyel z odboru dopravy na radnici.



Hovorkyňa priblížila, že celkové náklady na prevádzku autobusovej dopravy v roku 2022 dosiahli v meste 1,2 milióna eur. Výnosy z predaja cestovných lístkov boli 260.000 eur. Rozdiel musela radnica vykryť priamo zo svojho rozpočtu. "To zásadne zaťažilo mestskú pokladnicu. Aj po zvýšení bude cena základného cestovného v Liptovskom Mikuláši stále nižšia, ako je aktuálne v Ružomberku, Martine, Žiline či Poprade," povedala Čapčíková.



Za posledné štyri roky obnovili vozidlový park, zaviedli taktovú dopravu medzi Podbrezinami a mestom a zmenili cestovné poriadky. Zahustili tiež spoje do mestských častí a zaviedli moderné technológie. Modernizáciou autobusovej dopravy po vyše 20 rokoch zvrátili v meste trend poklesu cestujúcich. "V tomto roku sa dokonca črtá ich nárast. Tento zlom však nedokáže ani zďaleka pokryť náklady na dopravu," skonštatoval Lengyel.