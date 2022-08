Liptovský Mikuláš má k zmene klímy spracované 2 strategické dokumenty

Liptovský Mikuláš 17. augusta (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš má v oblasti adaptácie na zmenu klímy spracované dva strategické dokumenty. Ide o nízkouhlíkovú stratégiu na roky 2022 až 2036, tiež koncepciu rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Pre TASR to uviedol Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta. Podľa jeho slov v tejto oblasti zrealizovali viaceré environmentálne projekty, v areáloch štyroch škôl napríklad pribudli dažďové záhrady.



Samospráva tiež pristúpila k zefektívneniu viacerých kultúrnych domov. Energeticky efektívnejšia je aj budova mestského úradu. Okrem toho došlo k výmene autobusov v mestskej autobusovej doprave. "Za ostatné štyri roky sme vysadili stovky stromov. Pribudli lúčne záhony a kvetinové záhony. Najviac stromov pribudlo popri cyklochodníku od lodenice po Okoličné," priblížil Sokolský.



Pri Základnej škole s materskou školou Demänovská ulica v Liptovskom Mikuláši vznikla záhrada starej mamy. Ide o ovocný sad, ktorý bol kedysi súčasťou vidieckych usadlostí a záhrad. Do výsadby sa zapojili aj žiaci. Pred výsadbou žiaci pracovali na návrhoch arboréta, získavali informácie o histórii jednotlivých druhov rastlín a o zvykoch pri ich pestovaní. "Pri liptovskomikulášskom dome kultúry vznikla vertikálna zelená stena, revitalizovali sme vnútroblok ulíc Jefremovská, Hradišská a Senická. V Rohonciho záhrade sme inštalovali cyklobox so zelenou strechou," vymenoval primátor Ján Blcháč. Mesto tiež prevádzkuje štyri nabíjacie body na elektrobicykle v centre.



V oblasti vodozádržných opatrení samospráva pripravuje revitalizáciu vnútrobloku na Lipovej ulici na Podbrezinách. Podľa Sokolského pôjde o zachytávanie dažďovej vody so strechy priľahlých bytových domov.