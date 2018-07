Liptovský Mikuláš hostí letnú školu esperanta

Medzinárodného vzdelávaco-kultúrno-spoločenského podujatia sa zúčastnia ľudia z celého sveta.

Liptovský Mikuláš 14. júla (TASR) - Liptovský Mikuláš hostí od soboty po prvý raz vo svojej histórii letnú školu esperanta. Medzinárodného vzdelávaco-kultúrno-spoločenského podujatia sa zúčastnia ľudia z celého sveta, informoval jeho organizátor Peter Baláž z občianskeho združenia Edukácia@Internet.



Letná škola esperanta alebo Somera esperanto-studado (SES) je od svojho vzniku v roku 2007 putovným podujatím, každý rok sa esperantisti schádzajú v inom slovenskom meste. "Tohtoročný SES bude prebiehať do 22. júla a prihlásených je 255 ľudí z celého sveta. Profil zúčastnených nie je ničím, okrem záujmu o esperanto, obmedzený, v Liptovskom Mikuláši sa stretnú ľudia všetkých vekových kategórií z rôznych kútov sveta od Japonska po Kanadu. Vítaní sú aj domáci obyvatelia," načrtol Baláž.



SES sa za krátku dobu svojej existencie podľa neho stal najväčšou letnou školu esperanta na svete, na ktorú bežne prichádza do 250 ľudí z vyše 25 krajín.



Do programu Letnej školy esperanta je zaradená výučba medzinárodného jazyka esperanto, spoznávanie mesta a okolia, prednášky, interaktívne činnosti. Závery dní budú patriť medzinárodným večerom, koncertom, premietaniu filmov a zábavám. Súčasťou večerného programu je tradičný Večer národov, na ktorom budú zúčastnení prezentovať svoju krajinu, kultúru a jazyk. "Keďže esperanto funguje ako mostový jazyk, teda vytvára most medzi kultúrami a ľuďmi s rôznymi materinskými jazykmi, chceli sme tieto dva prvky prepojiť. Preto na podujatí robíme aj minikurzy národných jazykov, samozrejme, vrátane slovenčiny," ozrejmil Baláž.



Na konci podujatia dostanú účastníci potvrdenie o absolvovaní 26-hodinového kurzu podľa úrovní Európskeho referenčného rámca pre jazyky od A1 po C1. Esperanto sa dá bezplatne naučiť aj na internete na stránke lernu.net, ktorú vytvorila práve organizácia Edukácia@Internet.



Liptovský Mikuláš si organizátor letnej školy nevybral náhodou. V roku 2007 sa v Pribyline uskutočnil vôbec prvý ročník Letnej školy esperanta a teraz sa podujatie po 12 rokoch do regiónu vracia. Liptov neožije esperantom len počas tohto leta, o rok v auguste bude Liptovský Hrádok hostiť 75. ročník Mládežníckeho esperantského kongresu, avizoval Baláž.



Záštitu nad medzinárodným podujatím prevzala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.