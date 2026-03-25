< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš modernizuje podchod na Garbiarskej ulici
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. marca (TASR) - Liptovský Mikuláš začal s modernizáciou podchodu na Garbiarskej ulici. Tento týždeň začala samospráva s rekonštrukciou strechy z oboch strán, ide o plochu až 700 štvorcových metrov. Ako informovali z radnice, práce potrvajú približne dva týždne a vyžadujú si investíciu okolo 17.000 eur.
„Podchod chceme dať do poriadku komplexne. Od začiatku roka prešiel do správy nášho nového sociálneho podniku,“ uviedli z mesta s tým, že zamestnanci už odstránili grafity, zintenzívnili upratovanie, zlepšili hygienu aj označenie. Postupne čistia aj okenné výplne.
Do budúcna plánujú sklenené plochy prekryť polepmi, keďže sa nachádzajú vo veľkej výške, čím je ich údržba náročná. „Naším cieľom je, aby bol tento frekventovaný, úžasný priestor čistejší, bezpečnejší a príjemnejší pre všetkých,“ dodal liptovskomikulášsky primátor Ján Blcháč.
