Na hlavnom cintoríne v Liptovskom Mikuláši predĺžili otváracie hodiny
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 20. októbra (TASR) - Na liptovskomikulášskych cintorínoch očakávajú aj tento rok v dušičkovom období zvýšený počet návštevníkov. Všetky cintoríny okrem Vrbického sú otvorené nepretržite, na hlavnom cintoríne predĺžili otváracie hodiny. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Dopravnú situáciu v dušičkovom období bude v Liptovskom Mikuláši v prípade potreby usmerňovať mestská polícia. „V tomto roku však pred hlavným mestským cintorínom pribudlo k existujúcim 27 parkovacím miestam ďalších 15, čo pomôže vodičom ľahšie zaparkovať,“ uviedla Nemcová.
Zamestnanci mestských Verejnoprospešných služieb vyriadili pred sviatkami nielen hroby, ale aj cintoríny, ktoré pokosili, očistili od napadaného lístia a upravili kvetinové záhony. Zabezpečili aj častejší zvoz odpadu.
Správa liptovskomikulášskych cintorínov už roky ponúka údržbu hrobových miest, umývanie hrobov, zapálenie sviečok, položenie vencov alebo kytíc. „Ak ste odcestovaní alebo chorí a nemôžete ísť zapáliť sviečku svojim blízkym, v Liptovskom Mikuláši si viete túto službu objednať,“ podotkla hovorkyňa.
