V Liptovskom Mikuláši budú na námestí vianočné stánky

Liptovský Mikuláš 11. decembra (TASR) – Predvianočnú atmosféru v Liptovskom Mikuláši chce radnica navodiť stánkovým predajom na Námestí osloboditeľov. Pred župným domom otvoria od 14. do 18. decembra predaj punču, vianočný sortiment budú ponúkať remeselníci. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková s tým, že stánkový predaj na námestí odobrila regionálna hygiena.



"Od 14.00 h do 20.00 h si tak budú môcť návštevníci námestia vychutnať predvianočnú atmosféru aj s hudobnými koledami. Občerstvenie si budú môcť zobrať so sebou," priblížila hovorkyňa.