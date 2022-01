Sídliská v Liptovskom Mikuláši trápia líšky, problémom je prikrmovanie

Liptovský Mikuláš 4. januára (TASR) – Mestskí policajti z Liptovského Mikuláša zaznamenali v poslednom období zvýšený počet hlásení o výskyte divej zveri v blízkosti rodinných a bytových domov. Volajú najmä obyvatelia z Podbrezín, Ploštína, Demänovej a zo Starého Mesta, vymenoval náčelník mestskej polície Marián Jančuška. Najčastejšie podľa neho ide o líšky, diviaky, ale aj o medveďa.



"Jedným z dôvodov, prečo schádza táto divá zver čoraz častejšie do obývaných oblastí je, že ľudia vyhadzujú zvyšky jedla ku kontajnerom alebo túto zver vedome prikrmujú," vysvetlil Ján Sokolský z kancelárie vedenia mesta. Policajti sa stretávajú s prípadmi, keď Liptovskomikulášania s úmyslom pomôcť ľuďom bez domova zabalia potraviny do vrecka a položia ich na viditeľné miesta. Zvieratá tak majú potravu na dosah a bez väčšej námahy.



Po hlásení od obyvateľov mestská polícia situáciu na mieste preverí a informuje poľovníkov, ktorí urobia potrebné opatrenia.



Policajti môžu v zmysle zákona odchytávať len túlavé mačky a psy, odchyt robia prostredníctvom klietok a inými služobnými pomôckami. Do klietok sa často chytia líšky. "V tomto roku sme ich v odchytových klietkach našli viac ako 20," doplnil Jančuška.