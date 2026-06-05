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Liptovský Mikuláš nadviazal spoluprácu s talianskym mestom Bari
Bari leží na pobreží Jadranského mora v regióne Apúlia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. júna (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš a talianske mesto Bari uzavreli dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci. Na pôde mestského úradu v Bari ju vo štvrtok (4. 6.) podpísali primátor Bari Vito Leccese a viceprimátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič. Základom nového medzinárodného partnerstva sa stal spoločný odkaz svätého Mikuláša. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
„Našu spoluprácu chceme postupne rozširovať v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných kontaktov. Partnerstvo nám zároveň otvára dvere k spoločným európskym projektom, grantovým príležitostiam a výmenným programom, ktoré môžu priniesť nové impulzy pre rozvoj oboch miest,“ priblížil Urbanovič.
Poslanec mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Tomáš Medveď podotkol, že obidve mestá spája historický a duchovný odkaz svätého Mikuláša. „V Bazilike sv. Mikuláša v Bari sa nachádzajú jeho relikvie, vďaka čomu patrí mesto medzi najvýznamnejšie pútnické miesta kresťanského sveta. V Liptovskom Mikuláši je svätý Mikuláš patrónom mesta, nesie jeho meno a jeho odkaz je hlboko zakorenený v histórii mesta,“ dodal.
Zástupcovia Liptovského Mikuláša vycestovali do Bari spoločne s delegáciou prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý tam v rámci pracovnej cesty otvoril nový Honorárny konzulát SR. Súčasťou delegácie boli aj predstavitelia ôsmich slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied aj slovenských spoločností, ktoré s talianskymi partnermi podpisovali memorandá o spolupráci.
Bari leží na pobreží Jadranského mora v regióne Apúlia. „Je významným hospodárskym, univerzitným a prístavným centrom južného Talianska s bohatou históriou siahajúcou až do antiky. Kľúčovým momentom jeho dejín bolo prenesenie relikvií svätého Mikuláša do tamojšej baziliky v roku 1087,“ doplnila Nemcová.
„Našu spoluprácu chceme postupne rozširovať v oblastiach kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných kontaktov. Partnerstvo nám zároveň otvára dvere k spoločným európskym projektom, grantovým príležitostiam a výmenným programom, ktoré môžu priniesť nové impulzy pre rozvoj oboch miest,“ priblížil Urbanovič.
Poslanec mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši Tomáš Medveď podotkol, že obidve mestá spája historický a duchovný odkaz svätého Mikuláša. „V Bazilike sv. Mikuláša v Bari sa nachádzajú jeho relikvie, vďaka čomu patrí mesto medzi najvýznamnejšie pútnické miesta kresťanského sveta. V Liptovskom Mikuláši je svätý Mikuláš patrónom mesta, nesie jeho meno a jeho odkaz je hlboko zakorenený v histórii mesta,“ dodal.
Zástupcovia Liptovského Mikuláša vycestovali do Bari spoločne s delegáciou prezidenta Petra Pellegriniho, ktorý tam v rámci pracovnej cesty otvoril nový Honorárny konzulát SR. Súčasťou delegácie boli aj predstavitelia ôsmich slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied aj slovenských spoločností, ktoré s talianskymi partnermi podpisovali memorandá o spolupráci.
Bari leží na pobreží Jadranského mora v regióne Apúlia. „Je významným hospodárskym, univerzitným a prístavným centrom južného Talianska s bohatou históriou siahajúcou až do antiky. Kľúčovým momentom jeho dejín bolo prenesenie relikvií svätého Mikuláša do tamojšej baziliky v roku 1087,“ doplnila Nemcová.