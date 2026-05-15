Liptovský Mikuláš nadviaže spoluprácu s talianskym mestom Bari
Dôležitým rozmerom partnerstva je aj záujem rímskokatolíckej cirkvi v Liptovskom Mikuláši nadviazať spoluprácu s náboženskou komunitou v Bari.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 15. mája (TASR) - Liptovský Mikuláš nadviaže partnerstvo s talianskym mestom Bari. Spoluprácu chcú obe samosprávy rozvíjať na spoločnom historickom a duchovnom odkaze svätého Mikuláša, ktorý je významným symbolom oboch miest. Dohodu o partnerských vzťahoch a spolupráci schválili na návrh primátora Jána Blcháča poslanci mestského zastupiteľstva na svojom štvrtkovom (14. 5.) rokovaní. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
„Uzavretie dohody umožní rozvoj spolupráce a výmenu skúseností v oblasti kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania, práce s mládežou, cirkevného života aj medzinárodných vzťahov. Partnerstvo zároveň vytvára priestor na zapájanie sa do spoločných európskych projektov, grantových výziev a výmenných programov. Otvára tak nové možnosti rozvoja mesta,“ uviedol primátor.
V Bazilike sv. Mikuláša v Bari sa nachádzajú jeho relikvie, vďaka čomu patrí mesto medzi najvýznamnejšie pútnické miesta kresťanského sveta. V Liptovskom Mikuláši je svätý Mikuláš patrónom mesta, nesie jeho meno a jeho odkaz je hlboko zakorenený v histórii mesta.
Dôležitým rozmerom partnerstva je aj záujem rímskokatolíckej cirkvi v Liptovskom Mikuláši nadviazať spoluprácu s náboženskou komunitou v Bari. „Impulzom pre rozvoj týchto aktivít bola odpustová slávnosť v decembri 2025, ktorú v Liptovskom Mikuláši celebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Veľvyslanec Svätej stolice pochádza práve z provincie Bari,“ spresnila Nemcová.
Mesto Bari leží na pobreží Jadranského mora v regióne Apúlia. Je hospodárskym, univerzitným a prístavným centrom južného Talianska s bohatou históriou siahajúcou až do antiky. Kľúčovým momentom jeho dejín bolo prenesenie relikvií svätého Mikuláša do tamojšej baziliky v roku 1087.
„Delegácia z Liptovského Mikuláša vycestuje do Bari už v júni pri príležitosti otvorenia konzulátu v tomto meste. Zástupcovia talianskeho partnera následne navštívia Liptovský Mikuláš na niektorom z významných kultúrnych podujatí,“ doplnila hovorkyňa s tým, že medzi Slovenskom a Bari funguje priame letecké spojenie.
