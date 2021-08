Už na jeseň by mal byť sprístupnený nový atletický areál v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 22. augusta (TASR) - Nový atletický ovál v Liptovskom Mikuláši by mal verejnosti slúžiť už na jeseň. V týchto dňoch vytýčili areál, zemné práce sa začnú na prelome augusta a septembra. Nachádzať sa bude na ploche vedľa centra voľného času. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Atletický ovál pozostáva zo šiestich dráh v dĺžke 300 metrov, súčasťou je cieľová rovinka pre beh na 100 metrov. Povrch dráh bude gumený. „Areál doplnia doskočiská, prekážky, vrhačské klietky pre diskárov, guliarov či oštepárov, priestor pre skok do výšky a do diaľky,“ uviedla hovorkyňa.



Súčasťou majú byť vonkajšie posilňovacie stroje, solárne osvetlenie, chráničky pre meracie zariadenia a oplotenie. „Atletický ovál s kompletnou infraštruktúrou poslúži na usporiadanie súťaží zväzu pre prípravku, mladších a starších žiakov a dorastu. Tiež na súťaže vyhlásené ministerstvom školstva, na tréningy centra voľného času, na výučbu telesnej výchovy, na využitie počas školských prázdnin a pre rekreačné športovanie verejnosti,“ vymenovala Čapčíková.



Štadión bude spĺňať podmienky na organizáciu súťaží pod hlavičkou Slovenského atletického zväzu pre žiakov.