V Liptovskom Mikuláši sprístupnili verejnosti nový atletický ovál

Liptovský Mikuláš 9. septembra (TASR) - Nový atletický areál pri Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši odovzdali v piatok do užívania verejnosti. Podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej ide o najvyššie položený ovál na Slovensku.Atletické sektory majú tartanový povrch. Bežecká trať meria 300 metrov, má štyri dráhy a cieľovú rovinku so šiestimi dráhami. V areáli je aj sektor na skok do diaľky a trojsok.dodala hovorkyňa. V areáli sa tiež nachádza plocha na hod oštepom a kriketovou loptičkou, guliarsky sektor a sektor na hod diskom.Ako vyzdvihla Čapčíková, atletika má v Liptovskom Mikuláši vyše storočnú tradíciu. Doposiaľ mali mladí atléti k dispozícii školské atletické dráhy, ktoré majú tréningový charakter.uviedla.Financovanie atletického areálu pozostávalo z prostriedkov mesta vo výške 300.000 eur a z peňazí od SAZ v sume 80.000 eur.