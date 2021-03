O budúcnosti Stoličných dní v Liptovskom Mikuláši nie je rozhodnuté

Liptovský Mikuláš 11. marca (TASR) – O budúcnosti tohtoročných Stoličných dní v Liptovskom Mikuláši stále nie je rozhodnuté. Jarmočné podujatie vlani zrušili pre pandémiu nového koronavírusu a pokiaľ ho radnica nezačne pripravovať v marci, nebude ani tento rok. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Viktória Čapčíková.



"Príprava Stoličných dní nám zaberá niekoľko mesiacov. Ide o trojdňové podujatie, do ktorého sa zapája veľké množstvo aktérov. Aby sme stihli program aj administratívu do júna plnohodnotne zabezpečiť, k avízu o uvoľnení opatrení vlády by muselo dôjsť najneskôr v marci," vysvetlila Čapčíková.



Najzložitejšie je podľa nej zostaviť programovú skladbu, keďže mnoho interpretov má svoje termíny buď obsadené, alebo cenovo neprístupné. Približne 20-členný organizačný tím pracuje na svojich úlohách od začiatku roka a ľudia aj predajcovia hlásia svoj záujem už teraz. V súčasnosti radnica zabezpečuje evidenciu prihlášok od predajcov. "V rámci niekoľkomesačných príprav musíme okrem iného zabezpečiť tematický stoličný sprievod mestom, sprievodný program, osloviť sponzorov či sledovať on-line rezervačný systém pre predajcov. So všetkým súvisí množstvo administratívnej práce. Potrebujeme preto vedieť, či to zabezpečovať máme alebo nie, aby sa nám nestalo, že niekoľkomesačná príprava vyjde navnivoč," dodala hovorkyňa.



Stoličné dni sú jedným z nosných podujatí otvorenia letnej turistickej sezóny v Liptovskom Mikuláši. Pre prípad, že by sa podujatie neuskutočnilo ani tento rok, nachystala radnica alternatívne možnosti. Budú súčasťou programu Mikulášskeho leta, ktorý pripravia v súlade s platnými nariadeniami.