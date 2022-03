Liptovský Mikuláš očakáva nárast nákladov na energie v státisícoch eur

Liptovský Mikuláš 9. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš očakáva v tomto roku nárast nákladov na energie v státisícoch eur. Súvisí to so zvyšovaním cien plynu a elektriny. Na mestskom úrade preto vznikla skupina energetických expertov. Tí pripravujú plán opatrení na zmiernenie dosahov zvyšovania cien.



"Touto energetickou problematikou sa komplexne zaoberáme už od konca minulého roka. Od začiatku januára pracujeme na optimalizácii všetkých výdavkov. Od prvého dňa nového roka intenzívne pracujeme na znižovaní samotnej spotreby elektrickej energie a plynu," ubezpečil primátor Ján Blcháč. Prioritou radnice podľa jeho slov naďalej ostáva zachovať kvalitu služieb, ktoré pre obyvateľov zabezpečuje.



Mesto chystá šetriace opatrenia na zníženie energetickej náročnosti verejného osvetlenia. Pouličné lampy však nevypne. "Nepôjdeme po vzore niektorých miest a obcí, ktoré vypínajú osvetlenie počas noci, ale hľadáme možnosti, ako optimalizovať využitie verejného osvetlenia napríklad znížením jeho intenzity," priblížil primátor.



Hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková zhodnotila, že v Liptovskom Mikuláši doplatia na rastúce ceny energií spomedzi mestských inštitúcií a organizácií najviac materské a základné školy. Riaditelia základných škôl očakávajú, že za energie zaplatia o 155.000 eur viac. "Tieto straty však hradí štát. Mestského rozpočtu sa dotknú platby materských škôl, ktoré by mali byť vyššie o takmer 140.000 eur," dodala.



Verejnoprospešné služby (VPS) mesta odhadujú, že ich ročné náklady na energie sa v tomto roku zvýšia o 130.000 eur. "Vlna zdražovania nás zasiahla rovnako ako ostatné organizácie a spoločnosti na Slovensku. S týmto navýšením sa snažíme vysporiadať úspornými opatreniami na všetkých prevádzkach, ale aj navýšením cien niektorých našich výkonov a v neposlednom rade vykrytím zvýšených nákladov na úkor nášho hospodárskeho výsledku," informoval ekonomický námestník VPS Martin Kögel.



Dosah zvýšených cien sa dotkne aj budovy mestského úradu, domu kultúry, mestského múzea, informačného centra, komunitného centra, zariadenia pre seniorov a domova dôchodcov či denných centier mesta.