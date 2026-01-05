< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš ocenil osobnosti mesta, ktoré obohacujú spoločnosť
Mestské ocenenia odovzdal osobnostiam liptovskomikulášsky primátor.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 5. januára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si v nedeľu (4. 1.) na Novoročnom galavečere uctilo osobnosti, ktoré svojou prácou, odvahou a tvorivosťou dlhodobo obohacujú spoločnosť i mesto. Primátor Ján Blcháč zároveň oficiálne uviedol rok 2026 ako rok, ktorý bude v Liptovskom Mikuláši patriť oslavám 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
Mestské ocenenia odovzdal osobnostiam liptovskomikulášsky primátor. „Galavečer je poďakovaním ľuďom, ktorí svojím talentom, pracovitosťou a nasadením presiahli hranice regiónu a mnohí sa stali uznávanými osobnosťami aj na európskej či svetovej úrovni,“ uviedol Blcháč.
Cenu primátora mesta Liptovský Mikuláš za dlhoročnú činnosť v oblasti samosprávy a zásluhy o rozvoj mesta získal Jaroslav Barok. Viera Bubelínyová dostala ocenenie za dlhodobú záslužnú prácu v oblasti poštových služieb, pomoc pri organizovaní športových podujatí a aktívnu činnosť seniorov na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.
Jozef Juráš bol ocenený in memoriam za prínos v oblasti kultúry, vzdelávania, literatúry a osobnú angažovanosť v protifašistickom odboji. Za dlhoročnú dobrovoľnícku prácu s mládežou v basketbale, spoluzaloženie mestského basketbalového klubu a rozvoj športu v meste bol ocenený Gabriel Lengyel. Kvetoslava Migaľová a Dušan Migaľa získali ocenenie za dlhoročnú mimoškolskú prácu s deťmi a mládežou a aktívnu účasť na folklórnych, divadelných a spoločenských podujatiach mesta.
Cenu primátora si odnieslo aj Detské oddelenie Liptovskej nemocnice s poliklinikou Liptovský Mikuláš za odbornú a obetavú prácu pri liečbe detských pacientov či Detský folklórny súbor Pramienok pri príležitosti 35. výročia založenia a za šírenie dobrého mena mesta a reprezentáciu tradičnej kultúry.
Cenu mesta Liptovský Mikuláš získal Ján Bonko za dlhoročné pôsobenie v samospráve a spoločenskú angažovanosť, Ján Drobčo za celoživotnú prácu a iniciatívu pri rozvoji Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Marcela Feriančeková za celoživotnú prácu v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého a šírenie dobrého mena mesta doma i v zahraničí, Dušan Grešo za zásluhy pri ochrane životného prostredia, Ján Juráš za celoživotný prínos v oblasti kultúry a vzdelávania, Jozef Tomaga za významný prínos v oblasti pamiatkovej ochrany a obnovy kultúrnych hodnôt v Okoličnom a Mária Rázusová-Martáková in memoriam pri príležitosti 120. výročia narodenia.
