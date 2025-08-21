< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš opravuje cesty a chodníky za dva milióny eur
Tento týždeň sa začala rekonštrukcia chodníkov pri štvorprúdovej ceste I/18, práce postupujú od predajní automobilov smerom k mliekarňam.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. augusta (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš opravuje cesty a chodníky za viac ako dva milióny eur. Stavebné práce momentálne prebiehajú pri ceste I/18, na Alexyho ulici, v mestských častiach Iľanovo, Ploštín a v Palúdzke. Primátor mesta Ján Blcháč o tom informoval na sociálnej sieti.
Tento týždeň sa začala rekonštrukcia chodníkov pri štvorprúdovej ceste I/18, práce postupujú od predajní automobilov smerom k mliekarňam. „Na chodníky pri hlavnom ťahu sme v tomto roku vyčlenili až 430.000 eur. Hotové budú do konca októbra a som nesmierne rád, že od diaľničného privádzača až po Okoličné už budú všetky obnovené,“ uviedol primátor.
Práce na Alexyho ulici zatiaľ postupujú rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Aktuálne prebieha obnova križovatky Borbisova - Priemyselná, ktorá by mala byť hotová na prelome augusta a septembra. „Tento projekt v hodnote takmer milión eur prinesie nový povrch cesty, pokračovanie vnútromestskej cyklotrasy, nové chodníky, parkoviská, verejné osvetlenie aj vodovod,“ spresnil Blcháč
Rekonštrukcia Palúčanskej ulice v Palúdzke je už hotová. Rekonštrukciu uskutočnili v celej dĺžke od križovatky s hlavnou cestou až po železnicu. „Táto akcia stála približne 350.000 eur. Potrebné je ešte namaľovať vodorovné dopravné značenie, to sa však nerobieva hneď po dokončení prác, pretože čerstvý asfalt je mastný,“ doplnil primátor.
Do mestských častí Iľanovo a Ploštín samospráva investovala približne 200.000 eur. Opravili viaceré úseky chodníkov, urobili nové schodisko, odstavné plochy aj cestu. Ďalšie rekonštrukcie v týchto mestských častiach budú pokračovať budúci rok. Blcháč dodal, že ešte tento týždeň by sa mali začať práce v mestskej časti Bodice a budúci týždeň v Demänovej.
