Liptovský Mikuláš oslavuje Sviatok práce, vstup do EÚ i históriu

Liptovský Mikuláš 1. mája (TASR) - Liptovskomikulášania vo štvrtok za účasti predstaviteľov vlády SR oslavujú Sviatok práce, 135. výročie prvomájových zhromaždení v Liptovskom Mikuláši, 21. výročie vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) a symbolicky odomknutím fontány privítali letnú sezónu v meste.



Súčasťou programu bol folklór, spev, tanec aj zdobenie 18-metrového smreku. „Na Námestí osloboditeľov sme spoločne vyzdobili stuhami kruh, následne ho vytiahli tesne pod pestrofarebný vrcholec mája, ktorý bude celý mesiac zdobiť historické centrum,“ uviedla hovorkyňa Liptovského Mikuláša Romana Nemcová.



Podľa nej sa prvé máje v Liptovskom Mikuláši zapísali do histórie. „Najmä Mikulášska rezolúcia z 1. mája 1918 bola skutočne významným míľnikom na ceste k dnešnej slovenskej štátnosti. Liptovský Mikuláš preslávila aj za hranicami, pretože prostredníctvom tlače sa dostala do časopisov a ihneď sa rozšírila do širokého povedomia,“ priblížila hovorkyňa.



Dodala, že rezolúcia požadovala slobodu slova, tlače, uzákonenie osemhodinového pracovného času, ukončenie vojny, tajné voľby, hlavným bodom však bola požiadavka na sebaurčenie všetkých národov monarchie, teda aj uhorskej vetvy československého kmeňa. Touto formuláciou sa Slováci prvýkrát prihlásili k vytvoreniu spoločného štátu s Čechmi.



Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD), ktorý sa na oslavách zúčastnil, uviedol, že táto rezolúcia z roku 1918 symbolizuje vôľu slovenského národa rozhodovať o svojej budúcnosti. „Je to historický moment, na ktorý nadväzujeme aj dnes, keď si uvedomujeme hodnotu práce, mieru a spolupatričnosti,“ dodal.



Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) si pripomíname pri príležitosti štátneho sviatku 1. mája aj členstvo v EÚ. „Dnes občania SR aj vďaka tomu úspešnému príbehu slovenskej štátnosti a nášho členstva EÚ vo viac ako 180 krajinách sveta môžu cestovať bez víz. Slovenský pas patrí medzi desať najsilnejších pasov na svete. Nehovorím to preto, že to je najdôležitejšie, ale je to tiež jeden z dosiahnutých príbehov, ktoré umožňujú Slovákom, aby sme naozaj spoznávali celý svet a cez spoznanie celého sveta budovali našu modernú štátnosť v rámci EÚ,“ doplnil.