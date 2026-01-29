< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš plánuje investovať do kultúrnych domov
Centrálny mestský Dom kultúry tiež plánuje obnovu, konkrétne chce nainštalovať modernú zvukovú techniku v hlavnej sále, v prípade, že na to samospráva získa financie z Fondu na podporu umenia.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 29. januára (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš plánuje v roku 2026 investovať do zveľadenia, doplnenia inventára či rekonštrukcií a údržby kultúrnych domov desiatky tisíc eur. Ako informovala samospráva, významná modernizácia v podobe výmeny podláh za 27.000 eur sa tento rok uskutoční v kultúrnom stánku v Ploštíne.
„Takéto investície sú dôležité nielen pre samotné budovy, ale aj pre podporu kultúrno-spoločenského života, pre tvorivé aktivity, vzdelávacie programy, lokálne festivaly, besiedky, burzy či komunitné stretnutia, ktoré kultúrne domy hostia,“ uviedli z radnice.
Mesto začalo s výmenou starých stolov za 22 nových v Liptovskej Ondrašovej, čomu predchádzala minuloročná výmena stoličiek. Ďalej sa obnovil inventár aj v Kultúrnom dome Demänová v podobe 50 nových stoličiek do hľadiska. „V Demänovej zrekonštruujeme schodisko na južnej strane objektu, v susedných Bodiciach prístupový chodník, v Andiciach-Beniciach opravíme dažďové zvody. Najväčšou investíciou je modernizácia výstavnej a expozičnej sály v Matici Slovenskej na Nábreží za 30.000 eur,“ spresnil primátor Ján Blcháč.
V minulom roku bola najväčšia investícia samosprávy do infraštruktúry kultúrnych domov oprava strechy v Palúdzke za 130.000 eur. V hlavnom mestskom Dome kultúry obstarali koncertné krídlo, ovládače svetiel v klubovej sále a na návrh vedenia mesta priniesli do mestských častí projekt putovného kina. V Beniciach mesto zabezpečilo hydroizoláciu objektu, v Demänovej výmenu podlahy, v Ploštíne výmenu dverí, v Iľanove výmenu časti okien a v Bodiciach výmenu odkvapového systému.
