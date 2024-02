Liptovský Mikuláš plánuje obnovu ciest, športovísk aj viacerých škôl

Liptovský Mikuláš 18. februára (TASR) - Obnovu ciest, športovísk aj viacerých škôl plánuje v tomto roku vedenie mesta Liptovský Mikuláš. Najskôr radnica dokončí opravy komunikácií a rozširovanie parkovísk, ktoré rozbehla ešte v roku 2023. Len čo bude dobré počasie, robotníci ukončia práce na parkovisku na Vrlíkovej ulici. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Parkoviská na Borbisovej chce vedenie mesta odovzdať obyvateľom do užívania začiatkom leta. "V prvé letné dni už budú Liptovskomikulášania kráčať po novom chodníku na Ulici 1. mája a po chodníku v úseku od diaľničného privádzača k hotelu na Jánošíkovom nábreží, na ktorých museli stavbári prestať pracovať pre nástup zimných mesiacov. Zvýšenie bezpečnosti na frekventovanej Borbisovej ulici vyrieši mesto stavebnými úpravami, ktoré by mali upokojiť dopravu v tejto lokalite," priblížila hovorkyňa. Dodala, že ak radnica uspeje v žiadosti o eurofondové dotácie, ešte v tomto roku začne s rekonštrukciou Alexyho ulice, na ktorej vznikne aj vnútromestská cyklotrasa.



Na jar rozbehne mesto výstavbu ďalšej etapy cyklochodníka do Okoličného, ktorý premostí Smrečianku a povedie tak cez prvý cyklomost svojho druhu na Liptove. S príchodom jari vyvrcholí aj dvojmiliónová investícia do rekonštrukcie mestského futbalového štadióna. V tomto roku chce mesto pripraviť projekt na rekonštrukciu plavárne.



Školy v tomto roku čaká školy obnova technológií v kuchyniach. Zmodernizujú ich v základných školách (ZŠ) na Podbrezinách a v Starom meste. Hovorkyňa uviedla, že v Materskej škole (MŠ) na Nábreží 4. apríla bude nová elektroinštalácia, v ZŠ Miloša Janošku zrekonštruujú kanalizáciu a odvodnia objekt základnej umeleckej školy. "Zamestnanci z mestského úradu majú už pripravené projekty na rekonštrukciu telocvične a obnovu hlavnej budovy ZŠ Aurela Stodolu, musia však čakať na peniaze z eurofondov. Od tých závisí aj rozšírenie MŠ v Palúdzke," uzavrela Čapčíková.