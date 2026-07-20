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Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť nájomné byty

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ak pôjde všetko podľa plánu samosprávy, výstavba by sa mohla začať už o rok a prví nájomníci by sa mohli do nových bytov nasťahovať koncom roka 2028.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť na mestskom pozemku v lokalite Pod Stráňami približne 100 nájomných bytov. O spoluprácu so samosprávou má záujem investičný partner Hestia (Fund) SICAV. Ako informovali z radnice, mesto spolu s investorom založí spoločný podnik, ktorého vznik bude v septembri schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Mesto vloží do projektu pozemok a investor zafinancuje výstavbu bytových domov.

Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách. Byty majú byť zariadené v komerčnom štandarde - s podlahovým vykurovaním, kuchynskou linkou, zariadenou kúpeľňou, vstavanými spotrebičmi či šatníkmi. „Nejde o bývanie pre nízkopríjmové skupiny, ale o kvalitné nájomné byty s regulovaným nájomným, ktoré je nižšie od komerčných nájmov,“ spresnil primátor mesta Ján Blcháč.

Doplnil, že ak trhové nájomné za byt predstavuje približne 650 eur mesačne bez energií, v systéme štátom podporovaného nájomného bývania môže nájomca pri využití príspevku od zamestnávateľa platiť len približne 220 eur mesačne plus energie.

„Nebudú to sociálne, ale nájomné byty. Rozdiel je v tom, že nájomné byty majú svoju časovú garanciu, po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať v systéme nájomných bytov, čo je až 40 rokov. Čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov, ktoré budú postavené veľmi kvalitne,“ vysvetlil predseda komisie územného rozvoja a výstavby v Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.

Ak pôjde všetko podľa plánu samosprávy, výstavba by sa mohla začať už o rok a prví nájomníci by sa mohli do nových bytov nasťahovať koncom roka 2028.
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