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Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť nájomné byty
Ak pôjde všetko podľa plánu samosprávy, výstavba by sa mohla začať už o rok a prví nájomníci by sa mohli do nových bytov nasťahovať koncom roka 2028.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 20. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš plánuje s investorom postaviť na mestskom pozemku v lokalite Pod Stráňami približne 100 nájomných bytov. O spoluprácu so samosprávou má záujem investičný partner Hestia (Fund) SICAV. Ako informovali z radnice, mesto spolu s investorom založí spoločný podnik, ktorého vznik bude v septembri schvaľovať mestské zastupiteľstvo. Mesto vloží do projektu pozemok a investor zafinancuje výstavbu bytových domov.
Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách. Byty majú byť zariadené v komerčnom štandarde - s podlahovým vykurovaním, kuchynskou linkou, zariadenou kúpeľňou, vstavanými spotrebičmi či šatníkmi. „Nejde o bývanie pre nízkopríjmové skupiny, ale o kvalitné nájomné byty s regulovaným nájomným, ktoré je nižšie od komerčných nájmov,“ spresnil primátor mesta Ján Blcháč.
Doplnil, že ak trhové nájomné za byt predstavuje približne 650 eur mesačne bez energií, v systéme štátom podporovaného nájomného bývania môže nájomca pri využití príspevku od zamestnávateľa platiť len približne 220 eur mesačne plus energie.
„Nebudú to sociálne, ale nájomné byty. Rozdiel je v tom, že nájomné byty majú svoju časovú garanciu, po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať v systéme nájomných bytov, čo je až 40 rokov. Čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov, ktoré budú postavené veľmi kvalitne,“ vysvetlil predseda komisie územného rozvoja a výstavby v Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
Ak pôjde všetko podľa plánu samosprávy, výstavba by sa mohla začať už o rok a prví nájomníci by sa mohli do nových bytov nasťahovať koncom roka 2028.
Projekt má pomôcť najmä mladým rodinám a zamestnancom v kľúčových profesiách. Byty majú byť zariadené v komerčnom štandarde - s podlahovým vykurovaním, kuchynskou linkou, zariadenou kúpeľňou, vstavanými spotrebičmi či šatníkmi. „Nejde o bývanie pre nízkopríjmové skupiny, ale o kvalitné nájomné byty s regulovaným nájomným, ktoré je nižšie od komerčných nájmov,“ spresnil primátor mesta Ján Blcháč.
Doplnil, že ak trhové nájomné za byt predstavuje približne 650 eur mesačne bez energií, v systéme štátom podporovaného nájomného bývania môže nájomca pri využití príspevku od zamestnávateľa platiť len približne 220 eur mesačne plus energie.
„Nebudú to sociálne, ale nájomné byty. Rozdiel je v tom, že nájomné byty majú svoju časovú garanciu, po akú dobu musia tie nájomné byty fungovať v systéme nájomných bytov, čo je až 40 rokov. Čiže tomu bude prispôsobený aj štandard tých bytov, ktoré budú postavené veľmi kvalitne,“ vysvetlil predseda komisie územného rozvoja a výstavby v Mestskom zastupiteľstve v Liptovskom Mikuláši Martin Lichardus.
Ak pôjde všetko podľa plánu samosprávy, výstavba by sa mohla začať už o rok a prví nájomníci by sa mohli do nových bytov nasťahovať koncom roka 2028.