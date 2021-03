Liptovský Mikuláš plánuje zvýšiť kvalitu života znevýhodnených

Liptovský Mikuláš 31. marca (TASR) - Nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš na roky 2021 až 2025 bude zameraný na zvyšovanie kvality života znevýhodnených obyvateľov. Radnica spolu s odborníkmi už finišuje s jeho prípravou, na dokumente pracovali od novembra minulého roka.



"V nadchádzajúcom päťročnom období budú našou prioritou seniori, ľudia so zdravotným hendikepom, rodiny s deťmi, mládež v ohrození, Rómovia či obyvatelia bez prístrešia. Komunitný plán bude obsahovať súhrnné informácie o sociálnych službách a plánoch ich rozvoja v našom meste, stanoví ciele, priority a potreby cieľových skupín obyvateľov," zhrnula Erika Sabaková zo sociálneho odboru radnice.



Do tvorby plánu sa prostredníctvom dotazníka elektronicky alebo písomne mohli na základe viacerých výziev zapojiť všetci obyvatelia Liptovského Mikuláša.



"Spracovaný dokument zverejníme a verejnosť ho bude môcť pripomienkovať. Následne pôjde v júni na schválenie do mestského zastupiteľstva," dodala Sabaková.