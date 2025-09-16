< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš počas Európskeho týždňa mobility pripravil akcie
Cykloraňajky spríjemnia cestu do práce alebo školy a Večernú svetelnú cyklojazda bude ulicami mesta.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 16. septembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš v rámci Európskeho týždňa mobility pripravilo dve cyklo akcie - cykloraňajky, ktoré spríjemnia cestu do práce alebo školy, a Večernú svetelnú cyklojazdu ulicami mesta. Samospráva o tom informovala na webe.
Cykloraňajky ponúknu cyklistom v stredu (17. 9.) ráno od 5.45 h do 7.30 h občerstvenie pri odpočívadle na Nábreží Dr. A. Stodolu pri Vrbickom moste. „Každý rok sa účasť zvyšuje a vždy nám treba viac a viac jedla. Teraz chystáme 600 kusov obložených chlebíkov, tri kilogramy ovocia, dobošky a teplú kávu aj čaj,“ uviedla Linda Ilavská z oddelenia marketingu.
V piatok 19. septembra večer sa celé mesto rozžiari. O 18.30 h spoločne vyrazia cyklisti z Námestia osloboditeľov na Večernú svetelnú cyklojazdu. „Zoberte bicykel, kolobežku alebo korčule, nezabudnite na blikajúce svetielka a príďte si užiť večer plný dobrej nálady. Atmosféru doplní sprievodný program a ukážka činnosti záchranných zložiek,“ doplnili z mesta.
