Liptovský Mikuláš podporí pestovateľov v projekte komunitných záhrad

Liptovský Mikuláš 12. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš aj tento rok podporí každého nového pestovateľa, ktorý sa zapojí do projektu komunitných záhrad a podpíše zmluvu o bezodplatnej výpožičke pozemku. Ako TASR informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta, minulý rok takto vzniklo prvých 22 oficiálnych políčok, kde si obyvatelia pestovali ovocie, zeleninu, bylinky alebo kvetiny.



"Komunitnú záhradu je možné si založiť takmer kdekoľvek, medzi bytovkami, pri ihriskách aj pri cestách. Obyvatelia nás môžu požiadať o akékoľvek mestské priestranstvo, ktoré by chceli vo svojom voľnom čase obrábať a my ich podporíme poukážkou na nákup záhradníckych potrieb," uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.



Ľudia z bytoviek zo všetkých častí Liptovského Mikuláša si vďaka tomuto projektu môžu vypestovať zdravé potraviny alebo skrášliť okolie, v ktorom žijú. "Ponúkame im štyri druhy komunitných záhrad, ktoré si môžu prenajať. Buď sú to záhrady určené na obhospodarovanie, okrasné záhrady pri vchodoch bytových domov, už existujúce mestské kvetinové záhony alebo trávnaté plochy určené na kosenie," vysvetlil vedúci odboru dopravy, životného prostredia a výstavby na mestskom úrade Gabriel Lengyel.



Cieľom projektu je zúrodňovať a skrášľovať nevyužité a zanedbané zelené plochy v okolí bytových domov. "Najväčší záujem o obhospodarovanie nevyužívaných verejných priestranstiev sme v minulom roku zaznamenali od obyvateľov Nábrežia, Podbrezín, Starého Mesta a Palúdzky. Budeme radi, ak sa aj tento rok nájdu ľudia, ktorí si chcú dopestovať vlastnú mrkvu, paradajky, pažítku či kvety. Pri zriaďovaní komunitnej záhrady im budeme nápomocní," doplnil Lengyel.



Verejné priestranstvá nadobudnú vďaka komunitným záhradám nový rozmer. Susedia s rovnakým nadšením a záľubou môžu využiť potenciál zanedbaného alebo nevyužívaného pozemku v okolí svojho paneláka a oživiť ho. V záhrade sa potom môžu stretávať, organizovať posedenia alebo pikniky a upevniť svoje susedské vzťahy. Liptovskomikulášanom, ktorí chcú obrábať komunitnú záhradu, stačí poslať prihlasovací e-mail na e-mailovú adresu g.lengyel@mikulas.sk.