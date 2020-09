V Liptovskom Mikuláši sa od roku 2021 za komunálny odpad zaplatí viac

Liptovský Mikuláš 25. septembra (TASR) – Obyvatelia Liptovského Mikuláša budú za komunálny odpad po novom platiť viac. Z pôvodných 22,55 eura stúpne od nového roka poplatok na 27 eur na osobu. Radnica chce takýmto spôsobom znížiť časť straty, ktorá vznikala za zber a likvidáciu odpadu. Zmenu schválili liptovskomikulášski mestskí poslanci na tohtotýždňovom zasadnutí.



Na odpadové hospodárstvo mesto vlani doplácalo o 400.000 eur viac, ako boli príjmy z poplatku za komunálne odpady. Radnica rozdiel sanovala z mestskej kasy. Najvyšší kontrolný úrad zaviazal mesto, aby zaviedlo opatrenia na zníženie straty. "Náklady na likvidáciu odpadu má znášať tvorca odpadu, čiže znečisťovateľ. Stratu vo výške 400.000 eur za odpady musíme podľa zákona rozdeliť medzi 31.000 obyvateľov, čo by znamenalo, že by sme potrebovali zvýšiť poplatok o 12,9 eura za obyvateľa," priblížila Anežka Makovická z oddelenia daní a poplatkov.



Oddelenie pôvodne navrhovalo zvýšenie poplatku na 35 eur, čo by vykrylo takmer celú stratu za nakladanie s odpadom. Poslanci však odhlasovali zvýšenie poplatku len o necelých 4,5 eura na osobu. Podľa hovorkyne mesta Viktórie Čapčíkovej to znamená, že mesto bude za komunálny odpad doplácať ešte približne 330.000 eur. "Keďže náklady na nakladanie s komunálnym odpadom je podľa zákona obec povinná hradiť z poplatku za komunálne odpady, predpokladáme, že sa poplatok na budúci rok bude musieť zvyšovať opäť," načrtla.



Dôvodom nárastu nákladov v odpadovom hospodárstve sú podľa hovorkyne mesta legislatívne zmeny, ktorými štát výrazne zvýšil poplatky za skládkovanie. Ďalej zníženie príjmu podielových daní od štátu a dosahy koronakrízy, pre ktorú mestská pokladnica prišla o viaceré druhy príjmov.



Väčšina miest a obcí zvýšila poplatok za komunálny odpad už minulý rok. Dôvodom bol nárast cien za skládkovanie a pokles podielových daní, ktoré prichádzajú od štátu do mestskej pokladnice.