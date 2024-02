Poriadková služba v Liptovskom Mikuláši bude pracovať do večera

Liptovský Mikuláš 29. februára (TASR) - Členovia miestnej občianskej poriadkovej služby v Liptovskom Mikuláši majú vo štvrtok školenie na rôzne situácie, ktoré by mohli nastať pri ich pôsobení v teréne. Venujú sa im mestskí policajti aj dobrovoľní hasiči. Od piatka (1. 3.) vyjdú v dvoch zmenách do ulíc. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Dodala, že poriadková služba sa bude pohybovať od rána do 22.00 h v lokalitách s neprispôsobivými obyvateľmi, kde by mali pôsobiť najmä preventívne. Ráno absolvovali protipožiarny výcvik, kde ich hasiči z Liptovskej Ondrašovej naučili čo najrýchlejšie zlikvidovať požiar. Prešli si aj teóriu bezpečnosti práce.



"Prihlásilo sa vyše 30 uchádzačov a vybrali sme ôsmich, v ktorých vkladáme dôveru, že nám pomôžu pri riešení problémov s nedisciplinovanými obyvateľmi z marginalizovanej komunity. Vybraní uchádzači majú v komunite istú autoritu, verím, že ich pôsobenie bude efektívne," priblížil náčelník Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši Stanislav Bargel. Podľa neho dohliadnu, aby deti chodili do školy, netúlali sa po obchodných centrách a neobťažovali v ich okolí ľudí. Budú kontrolovať vytváranie čiernych skládok a nahlasovať priestupcov, dozrú aj na správnosť parkovania v komunite.



Miestna občianska poriadková služba bude v Liptovskom Mikuláši pôsobiť už štvrtýkrát, v teréne ich bude vidno do augusta 2026.