Nocľaháreň v Hlbokom má prichystaných dvanásť lôžok pre ľudí z ulice

Liptovský Mikuláš 29. októbra (TASR) – Ľudia bez prístrešia v Liptovskom Mikuláši môžu počas mrazivých dní využiť služby nocľahárne v Hlbokom. Nachystaných majú 12 lôžok, z toho štyri pre ženy a osem pre mužov. Aktuálne využívajú nocľah siedmi ľudia bez domova. Vedúca sociálneho odboru mesta Liptovský Mikuláš Erika Sabaková predpokladá, že so zhoršujúcim sa počasím bude ich počet narastať.



Nocľaháreň je ľuďom z ulice k dispozícii sedem dní v týždni od 18.00 do 8.00 h. V prípade silných mrazov či zhoršenia epidemiologickej situácie nastaví vedenie mesta nonstop prevádzku a v spolupráci so Slovenským Červeným krížom zabezpečia pracovníci zo sociálneho odboru dovoz teplých polievok a nákupy jedla. "Ľudia bez prístrešia majú možnosť si v kuchynke nocľahárne aj uvariť. V komunitnom centre im dávame šatstvo a tiež sociálne poradenstvo, ako riešiť svoju životnú situáciu. Chvíle v nocľahárni si môžu skrátiť pozeraním televízie, čítaním literatúry a časopisov alebo hraním spoločenských hier," priblížila Sabaková.



Terénne sociálne pracovníčky, ktoré sa starajú aj o ľudí bez prístrešia, majú po novom väčšie priestory v novej budove komunitného centra blízko nocľahárne. V komunitnom centre plánuje radnica rozšíriť práčovňu. "Do práčovne zakúpi vedenie mesta ďalšie dve práčky, najskôr však musia urobiť stavebné úpravy, ktoré sú naplánované na realizáciu v budúcom roku. Objekt pôvodného komunitného centra tak už poslúži len ako nocľaháreň, prípadne na rozsiahlejšie aktivity na projekty s deťmi," dodala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Sociálny odbor z mestského úradu podľa dostupných monitoringov odhaduje počet ľudí bez prístrešia v Liptovskom Mikuláši na 46, z toho je šesť žien. Veková kategória evidovaných bezdomovcov je od 30 do 67 rokov, najmladšia žena má 43 rokov a najmladší muž 30.