Liptovský Mikuláš predĺžil otváracie hodiny domu smútku

Liptovský Mikuláš 22. októbra (TASR) – Mesto Liptovský Mikuláš od tohto týždňa predlžuje otváracie hodiny domu smútku. Samospráva chce takýmto spôsobom predísť náporu obyvateľov na hlavnom cintoríne v období pred Dušičkami. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Počas pracovných dní do piatka (23. 10.) budú pracovníčky Domu smútku vo Vrbici návštevníkom k dispozícii od 7.30 h do 17.00 h. Predĺžené otváracie hodiny budú podľa hovorkyne platiť aj od pondelka (26. 10.) do pondelka (2. 11.) vrátane víkendu Pamiatky zosnulých.



"Chceme tak dať možnosť obyvateľom vyhnúť sa davom na cintoríne a rozptýliť návštevníkov, aby sa nesústredili či už v priestoroch predajne so smútočným tovarom alebo v kancelárii, kde sa overujú platby za hrobové miesta," vysvetlila hovorkyňa.



Dodala, že na Vrbický cintorín môžu obyvatelia mesta ísť kedykoľvek. "Po 17.00 h sa zatvára len hlavná brána, bočné vstupy ostanú otvorené, aby pozostalí mali možnosť navštíviť cintorín aj vo večerných hodinách. Žiadny z liptovskomikulášskych cintorínov sa v nočných hodinách nezamyká," dodala Čapčíková.