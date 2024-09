Pri rodnom dome Rázusovcov v L. Mikuláši vznikla expozícia kováčstva

Liptovský Mikuláš 24. septembra (TASR) - V hospodárskej časti rodného domu súrodencov Rázusovcov v Liptovskom Mikuláši vznikla nová expozícia kováčstva. Zamestnanci mestského Múzea Janka Kráľa v nej nainštalovali viac ako 160-ročnú kováčsku vyhňu, ktorú tam premiestnili z chátrajúcej chalupy v neďalekej obci Vlachy. Informovala o tom Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta Liptovský Mikuláš.



Pôvodná vyhňa je národnou kultúrnou pamiatkou a jej premiestnenie schválili pamiatkari. "Dlhé desaťročia chátrala a bola nevyužívaná, takže sme ju vlastne zachránili pred rozpadnutím. Miestnosť pri Rázusovie dome sme navyše upravili tak, aby bola vyhňa funkčná. Počas podujatí v nej bude miestny kováč tvoriť nové výrobky," priblížila riaditeľka múzea Katarína Verešová.



Súčasťou expozície je aj nástrojové vybavenie z pôvodnej vyhne či informačné panely. Novootvorená expozícia bude súčasťou prehliadky Rodného domu súrodencov Rázusovcov, predstavitelia mesta očakávajú záujem formou školských exkurzií. "Slávnostné otvorenie vyhne sme spojili s remeselnými dielňami pre žiakov tunajších škôl a pre verejnosť. Keď som videl deti, ako sa zaujímajú o prácu šikovných kováčov, ani na chvíľu som nepochyboval, že táto expozícia bude lákadlom nielen pre turistov, ale aj pre školy a rodiny s deťmi," doplnil primátor Ján Blcháč.



Do budúcna má vedenie mesta plán zriadiť vo vedľajšej miestnosti druhú expozíciu. "Vedľa kováčskej vyhne chceme zriadiť expozíciu garbiarstva, veď práve kožiarske remeslo bolo v našom meste v minulosti najrozšírenejšie. Celé priestory budú ešte atraktívnejšie," vysvetlil Blcháč.



V Liptovskom Svätom Mikuláši v minulosti sídlili viacerí kováči, ktorí si v roku 1617 založili vlastný cech. Je to najstarší písomne doložený cech v meste, existoval až do druhej štvrtiny 19. storočia. Najznámejšími miestnymi kováčskymi majstrami boli Dudovci, po ktorých je dodnes pomenovaná jedna z mestských ulíc.