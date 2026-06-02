Priestory informačného centra v Liptovskom Mikuláši zmodernizovali
Obnova sa zamerala nielen na modernizáciu interiéru, ale aj na jasnejšie rozdelenie jednotlivých zón podľa potrieb návštevníkov.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. júna (TASR) - Informačné centrum (IC) mesta Liptovský Mikuláš ponúka po rekonštrukcii modernejšie a atraktívnejšie priestory. Novým vzhľadom, lepšou orientáciou aj väčším priestorom pre lokálne produkty reaguje na rastúci turizmus v regióne. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Liptovský Mikuláš Romana Nemcová.
Obnova sa zamerala nielen na modernizáciu interiéru, ale aj na jasnejšie rozdelenie jednotlivých zón podľa potrieb návštevníkov. Interiér zároveň viac reflektuje súčasné trendy v cestovnom ruchu a návštevníckych službách. „Cieľom rekonštrukcie bolo vytvoriť modernejší, vzdušnejší a funkčnejší priestor pre návštevníkov a zároveň prirodzene nadviazať na jednotnú vizuálnu identitu mesta v cestovnom ruchu s hlavným sloganom mesto medzi horami,“ uviedla riaditeľka IC Jana Piatková.
Výraznejšie zastúpenie dostala informačná zóna, v ktorej návštevníci získajú prehľad o aktuálnej ponuke turistických atrakcií, športových možností, tipov na výlety, kultúrnych a spoločenských podujatí či ďalších voľnočasových aktivít. Súčasťou rekonštrukcie bolo aj rozšírenie darčekovej zóny. Nový koncept kladie dôraz na prezentáciu originality, lokálnych produktov a autentickej atmosféry mesta so 740-ročnou históriou uprostred liptovskej prírody a hôr.
Novinkou je aj detská zóna vytvorená s cieľom spríjemniť návštevu rodinám s deťmi. Hravejší prvok priestoru podporuje profiláciu Liptovského Mikuláša ako destinácie vhodnej pre všetky vekové kategórie.
„Sme súčasťou jedného z najnavštevovanejších regiónov Slovenska, ktorý ročne privíta takmer 465.000 návštevníkov. Vďaka dlhodobej a systematickej práci sme pre ľudí čoraz atraktívnejší. Počas poslednej zimnej sezóny sme dokázali svojou rozvíjajúcou sa ponukou turistických produktov, zimnej svetelnej výzdoby či lyžiarskych stredísk medziročne zvýšiť návštevnosť v meste o 27,1 percenta,“ podotkol primátor Ján Blcháč.
