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Liptovský Mikuláš prináša program do centra mesta i na mestskú pláž
Záhrada pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa ponúkne zázemie pre hudobné a rozprávkové nedele.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. júla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš prináša v rámci Mikulášskeho leta desiatky podujatí v centre i novinky na mestskej pláži. Program ponúkne koncerty, divadlo, kino pod holým nebom, maľovanie alebo novinky ako cvičenia v galerijnej záhrade a program na mestskej pláži. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Júlový program sa začal rozprávkovým Festivalom ZA7HORAMi. „Milovníkov dobrého jedla poteší Fest Street Food. Folklór, aktivity pre najmenších aj spoločnú opekačku prinesie Vatra zvrchovanosti. Svetový jazz zažijete počas Jazzy Festu a v závere júla sa zabavíte na najlepšej latino noci pod Tatrami s názvom Salsa party. Na námestí uvidíte aj The Miženko Brothers a Umenie ticha, v synagóge sa predstaví Janáčkovo kvarteto a Rosťa Homola,“ uviedla hovorkyňa.
Augustovú ponuku otvorí Street Music Night, ktorá roztancuje historické centrum mesta. Nasledovať bude vystúpenie multižánrovej kapely Chilli Fellaz, hudobnej formácie inšpirovanej španielskym flamencom Martin Bies & Flamenco Clan, stretnutie historických vozidiel Oldtimer Rallye Tatry, nočný beh centrom Night Run či spomienka na Slovenské národné povstanie spolu s bežeckým podujatím Operácia Háj. S prázdninami sa ľudia rozlúčia podujatím Bol raz jeden život na motívy obľúbeného seriálu.
Na mestskej pláži tento rok vzniká koncept Leto na Mare, ktorý ponúkne kombináciu oddychu aj zábavy. „Pripravené sú hudobné večery, paddleboarding pri západe slnka aj kino. V júli sa môžete tešiť na Relax day s animátormi, masážami, hudbou aj so sprievodnými aktivitami a v auguste na zábavný večer Sunset Quiz. Telo si rozhýbete každý utorok v galerijnej záhrade. Mesto pridalo do programu Mikulášskeho leta cvičenia zamerané na karate, fyzio, jogu či folklór,“ priblížila Nemcová.
Každý prázdninový pondelok budú môcť návštevníci spoznávať mesto so sprievodcom. Každý utorok a stredu budú pri fontáne Metamorfózy na Námestí osloboditeľov hudobné vystúpenia rôznych žánrov, interaktívne vystúpenia pre deti alebo moderované hudobné popoludnia Na vlne hitov s DJ Petrom Rakom. Chrámovú hudbu v podaní lokálnych organistov si bude môcť verejnosť vypočuť každý utorok v Kostole sv. Mikuláša a každý štvrtok v Evanjelickom kostole na Tranovského ulici, kde sa nachádza historický organ z roku 1892 s viac ako 1000 píšťalami.
Skladba filmov letného kina v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa sa tentoraz zameria na kombináciu klubových filmov. Mesto pokračuje aj v projekte hromadného maľovania pri fontáne Metamorfózy a aj toto leto rozloží každý týždeň vo štvrtok v historickom centre desiatky maliarskych stojanov. Maľovať budú i v galerijnej záhrade, v okolí Kostola sv. Mikuláša, Župného domu a synagógy.
Záhrada pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa ponúkne zázemie pre hudobné a rozprávkové nedele. Od júna zároveň pokračujú po zimnej pauze pikniky v záhrade. Samospráva pripravuje aj večerné koncerty v sakrálnych pamiatkach, prvý bude v júli v Evanjelickom kostole, druhý v auguste v Kostole sv. Mikuláša.
Júlový program sa začal rozprávkovým Festivalom ZA7HORAMi. „Milovníkov dobrého jedla poteší Fest Street Food. Folklór, aktivity pre najmenších aj spoločnú opekačku prinesie Vatra zvrchovanosti. Svetový jazz zažijete počas Jazzy Festu a v závere júla sa zabavíte na najlepšej latino noci pod Tatrami s názvom Salsa party. Na námestí uvidíte aj The Miženko Brothers a Umenie ticha, v synagóge sa predstaví Janáčkovo kvarteto a Rosťa Homola,“ uviedla hovorkyňa.
Augustovú ponuku otvorí Street Music Night, ktorá roztancuje historické centrum mesta. Nasledovať bude vystúpenie multižánrovej kapely Chilli Fellaz, hudobnej formácie inšpirovanej španielskym flamencom Martin Bies & Flamenco Clan, stretnutie historických vozidiel Oldtimer Rallye Tatry, nočný beh centrom Night Run či spomienka na Slovenské národné povstanie spolu s bežeckým podujatím Operácia Háj. S prázdninami sa ľudia rozlúčia podujatím Bol raz jeden život na motívy obľúbeného seriálu.
Na mestskej pláži tento rok vzniká koncept Leto na Mare, ktorý ponúkne kombináciu oddychu aj zábavy. „Pripravené sú hudobné večery, paddleboarding pri západe slnka aj kino. V júli sa môžete tešiť na Relax day s animátormi, masážami, hudbou aj so sprievodnými aktivitami a v auguste na zábavný večer Sunset Quiz. Telo si rozhýbete každý utorok v galerijnej záhrade. Mesto pridalo do programu Mikulášskeho leta cvičenia zamerané na karate, fyzio, jogu či folklór,“ priblížila Nemcová.
Každý prázdninový pondelok budú môcť návštevníci spoznávať mesto so sprievodcom. Každý utorok a stredu budú pri fontáne Metamorfózy na Námestí osloboditeľov hudobné vystúpenia rôznych žánrov, interaktívne vystúpenia pre deti alebo moderované hudobné popoludnia Na vlne hitov s DJ Petrom Rakom. Chrámovú hudbu v podaní lokálnych organistov si bude môcť verejnosť vypočuť každý utorok v Kostole sv. Mikuláša a každý štvrtok v Evanjelickom kostole na Tranovského ulici, kde sa nachádza historický organ z roku 1892 s viac ako 1000 píšťalami.
Skladba filmov letného kina v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa sa tentoraz zameria na kombináciu klubových filmov. Mesto pokračuje aj v projekte hromadného maľovania pri fontáne Metamorfózy a aj toto leto rozloží každý týždeň vo štvrtok v historickom centre desiatky maliarskych stojanov. Maľovať budú i v galerijnej záhrade, v okolí Kostola sv. Mikuláša, Župného domu a synagógy.
Záhrada pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa ponúkne zázemie pre hudobné a rozprávkové nedele. Od júna zároveň pokračujú po zimnej pauze pikniky v záhrade. Samospráva pripravuje aj večerné koncerty v sakrálnych pamiatkach, prvý bude v júli v Evanjelickom kostole, druhý v auguste v Kostole sv. Mikuláša.