Liptovský Mikuláš pripravuje cintoríny na blížiace sa sviatky

Liptovský Mikuláš 28. októbra (TASR) - Pre návštevníkov cintorínov pripravili liptovskomikulášska samospráva a verejnoprospešné služby (VPS) potrebný servis na najbližšie dni. Predĺžené otváracie hodiny, predaj smútočného sortimentu či nové informačné tabule ponúka najnavštevovanejší hlavný Vrbický cintorín. Novinky pribudli aj na ďalších cintorínoch či v poskytovaných službách. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Pred blížiacim sa dušičkovým obdobím sú v kancelárii domu smútku na Vrbickom cintoríne prítomní pracovníci v predĺžených otváracích hodinách. "K dispozícii sú v pracovných dňoch denne od 7.30 h do 19.00 h. Úradovať budú aj vo sviatočný predĺžený víkend, v piatok 1. novembra aj v sobotu 2. novembra do 19.00 h, v nedeľu do 15.00 h," povedala hovorkyňa.



Návštevu kancelárie domu smútku v rámci predĺžených otváracích hodín môžu návštevníci využiť na overenie svojej platby za hrobové miesta. "Zrušenie hrobového miesta ľudia často zisťujú práve na Dušičky a prísť zapáliť sviečku svojmu blízkemu na zrušené hrobové miesto nie je práve pekná skúsenosť. Preto prosíme ľudí, aby kanceláriu na Vrbickom cintoríne neobišli," apelovala Čapčíková.



Vo sviatočné dni bude posilnený aj vývoz odpadu z cintorínov. Na Vrbickom cintoríne je pristavený veľkoobjemový kontajner na lístie, sú tam umiestnené aj nádoby na plasty, kam by mali pozostalí hádzať sviečky a umelé vence. Pri vstupnej bráne sa tiež nachádzajú nádoby na sklo aj papier. Na hlavnom cintoríne sa podľa hovorkyne nachádza 11 kontajnerov na komunálny odpad.



Pred sviatkami zintenzívnili zamestnanci VPS aj úpravu cintorínov. "Boli sme tri týždne v plnom pracovnom nasadení na všetkých mestských a prímestských cintorínoch. Kosenie, hrabanie lístia pomedzi hroby, vývoz odpadu, opravili sme aj lavičky a odstránili poškodené časti drevín," uviedol riaditeľ VPS Dušan Grešo.