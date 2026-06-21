Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 21. jún 2026Meniny má Alojz
< sekcia Regióny

Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na druhú sezónu

.
Na archívnej snímke vodná nádrž Liptovská Mara, dole obec Bobrovec. Foto: TASR - Miroslava Mlynárová

VPS takisto zrekonštruujú chodník na Palugyayho ulici, ktorý vedie k mestskej pláži.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na východnom brehu Liptovskej Mary na druhú sezónu. Pracovníci verejnoprospešných služieb (VPS) opravujú prístupovú cestu, zabezpečujú oplotenie ihriska na plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Pribudnú aj nové lavičky, cyklostojany a workoutové ihrisko. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, počas slnečných víkendov sú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna.

VPS takisto zrekonštruujú chodník na Palugyayho ulici, ktorý vedie k mestskej pláži. „Chodník na pravej strane cesty I/18 smerom do mesta bol v zlom technickom stave. Práce na približne 400-metrovom úseku od odbočenia do ulice Za pastierňou po Námestie SNP potrvajú dva týždne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že najprv pracovníci odstránia pôvodný poškodený kryt chodníka, čiastočne upravia obrubníky a následne položia nový povrch z liatej asfaltovej zmesi.

Oficiálne otvorenie mestskej pláže s programom bude 27. júna. „Program ponúkne prelet lietadiel, turnaj v plážovom volejbale, zážitkové maľovanie, maľovanie na tvár, hudbu v podaní dídžeja, koncert skupiny Rock Raptors a vystúpenie saxofonistky Saxany Sapietovej,“ priblížila Nemcová.

Od otvorenia sezóny bude do 30. augusta opäť premávať aj Mara Bus, ktorý zabezpečí pohodlnejšiu dopravu návštevníkov na pláž. Mestská pláž bude tento rok súčasťou programu Mikulášskeho leta. „Počas letných prázdnin sa môžu Liptovskomikulášania i návštevníci tešiť na večerné kino pri západe slnka, hudobné večery, sunset paddling, sunset kvízy a ďalšie podujatia, ktoré prinesú oddych aj zábavu priamo pri vode,“ dodala.
.

Neprehliadnite

M. Madro: Nový zákon nie je len o zákaze sociálnych sietí pre deti

Program MS v noci z nedele 21. na pondelok 22. júna

OTESTUJTE SA: Poznáte tieto zaujímavosti o Slovensku?

HRABKO: Premiér reagoval na výklad ÚS SR k dlhovej brzde naozaj rýchlo