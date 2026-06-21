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Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na druhú sezónu
VPS takisto zrekonštruujú chodník na Palugyayho ulici, ktorý vedie k mestskej pláži.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. júna (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš pripravuje mestskú pláž na východnom brehu Liptovskej Mary na druhú sezónu. Pracovníci verejnoprospešných služieb (VPS) opravujú prístupovú cestu, zabezpečujú oplotenie ihriska na plážový volejbal a úpravu terénu pláže. Pribudnú aj nové lavičky, cyklostojany a workoutové ihrisko. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, počas slnečných víkendov sú bufety na pláži otvorené už v priebehu júna.
VPS takisto zrekonštruujú chodník na Palugyayho ulici, ktorý vedie k mestskej pláži. „Chodník na pravej strane cesty I/18 smerom do mesta bol v zlom technickom stave. Práce na približne 400-metrovom úseku od odbočenia do ulice Za pastierňou po Námestie SNP potrvajú dva týždne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že najprv pracovníci odstránia pôvodný poškodený kryt chodníka, čiastočne upravia obrubníky a následne položia nový povrch z liatej asfaltovej zmesi.
Oficiálne otvorenie mestskej pláže s programom bude 27. júna. „Program ponúkne prelet lietadiel, turnaj v plážovom volejbale, zážitkové maľovanie, maľovanie na tvár, hudbu v podaní dídžeja, koncert skupiny Rock Raptors a vystúpenie saxofonistky Saxany Sapietovej,“ priblížila Nemcová.
Od otvorenia sezóny bude do 30. augusta opäť premávať aj Mara Bus, ktorý zabezpečí pohodlnejšiu dopravu návštevníkov na pláž. Mestská pláž bude tento rok súčasťou programu Mikulášskeho leta. „Počas letných prázdnin sa môžu Liptovskomikulášania i návštevníci tešiť na večerné kino pri západe slnka, hudobné večery, sunset paddling, sunset kvízy a ďalšie podujatia, ktoré prinesú oddych aj zábavu priamo pri vode,“ dodala.
VPS takisto zrekonštruujú chodník na Palugyayho ulici, ktorý vedie k mestskej pláži. „Chodník na pravej strane cesty I/18 smerom do mesta bol v zlom technickom stave. Práce na približne 400-metrovom úseku od odbočenia do ulice Za pastierňou po Námestie SNP potrvajú dva týždne,“ uviedla hovorkyňa s tým, že najprv pracovníci odstránia pôvodný poškodený kryt chodníka, čiastočne upravia obrubníky a následne položia nový povrch z liatej asfaltovej zmesi.
Oficiálne otvorenie mestskej pláže s programom bude 27. júna. „Program ponúkne prelet lietadiel, turnaj v plážovom volejbale, zážitkové maľovanie, maľovanie na tvár, hudbu v podaní dídžeja, koncert skupiny Rock Raptors a vystúpenie saxofonistky Saxany Sapietovej,“ priblížila Nemcová.
Od otvorenia sezóny bude do 30. augusta opäť premávať aj Mara Bus, ktorý zabezpečí pohodlnejšiu dopravu návštevníkov na pláž. Mestská pláž bude tento rok súčasťou programu Mikulášskeho leta. „Počas letných prázdnin sa môžu Liptovskomikulášania i návštevníci tešiť na večerné kino pri západe slnka, hudobné večery, sunset paddling, sunset kvízy a ďalšie podujatia, ktoré prinesú oddych aj zábavu priamo pri vode,“ dodala.