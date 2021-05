Liptovský Mikuláš pripravuje na leto program pre rodiny aj letné kino

Liptovský Mikuláš 22. mája (TASR) – Letné kino, hudobný festival aj program pre rodiny s deťmi pripravujú na prázdninové mesiace v meste Liptovský Mikuláš. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Premietanie filmov po zotmení plánujú v záhrade mestského Múzea Janka Kráľa. Premietať by sa malo vždy v stredu, pokiaľ to počasie dovolí. "Výber filmov je prispôsobený pre náročnejšieho diváka. Filmy premietame vždy v pôvodnom znení, takže pokiaľ ide o cudzojazyčný film, bude premietaný s titulkami," prezradila hovorkyňa.



Na prázdninové mesiace je naplánovaný aj Mikulášsky jazzový festival. "Každý utorok budeme venovať hudobnej produkcii pri fontáne Metamorfózy s Petrom Rakom, ktorý nás bude sprevádzať zaujímavosťami z hudobného sveta. Piatky budú venované alternatívne koncertom alebo divadelným predstaveniam," uviedol riaditeľ domu kultúry René Devečka.



Do programu Mikulášskeho leta radí mesto aj organovú polhodinku v evanjelickom kostole na Tranovského ulici. "A máme aj niečo pre cyklistov, ešte v júni plánujeme zorganizovať Cykloraňajky, ako odmenu pre obyvateľov za to, že pri ceste do práce, či za iným cieľom, používajú bicykel alebo iný ekologický dopravný prostriedok. Koncom prázdnin sa stretneme na ďalšom ročníku s automobilovými veteránmi, ktoré sa predstavia na Oldtimer Rallye Tatry 2021," povedala Čapčíková.



Na júlové a augustové podujatia sa vždy v piatok uskutoční živá pozvánka v pešej zóne. Liptovský Mikuláš je podľa hovorkyne jediné mesto na Slovensku, kde aj v lete možno stretnúť Mikuláša. Pod dohľadom míma Miroslava Kasprzyka, ktorý bude pozývať na aktuálne podujatia, budú chodiť ulicami mesta aj ďalšie rozprávkové bytosti. Deťom bude cez prázdniny patriť každá druhá nedeľa, na námestí si budú môcť pozrieť divadelnú rozprávku.



"V tejto chvíli je aj pre organizátorov mestských podujatí náročné predpovedať, ako budú nastavené opatrenia a obmedzenia v súvislosti s pandémiou a predovšetkým, ako zasiahnu do programu. Podrobnosti o jednotlivých podujatiach zverejníme v dostatočnom časovom predstihu," dodala hovorkyňa mesta.