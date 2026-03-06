< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš pripravuje projekt na revitalizáciu záhrady
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 6. marca (TASR) - Liptovskomikulášska samospráva pripravuje projekt na revitalizáciu galerijnej záhrady pri Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa. Ako informovali z radnice, v rámci projektu pribudne zeleň, priepustné spevnené plochy, upravia a doplnia už existujúce prvky detského ihriska i mobiliáru. Pribudne aj nové zázemie, ochladzovacie vodné prvky a priestor pre exteriérové výstavy.
Podľa mesta sú najbližším krokom rokovania s majiteľmi pozemkov. „Projekt plánujeme financovať z eurofondov, z prostriedkov udržateľného mestského rozvoja. Súbežne pracujeme aj na možnosti sprístupnenia nehnuteľností, ku ktorým majú majitelia od vybudovania pešej zóny obmedzený prístup,“ uviedli zo samosprávy s tým, že tento krok má priniesť ďalšie oživenie námestia a zníženie pohybu áut v pešej zóne.
Nový projekt revitalizácie záhrady je pokračovaním snáh o oživenie celého priestoru. „V posledných dvoch rokoch sa galerijná záhrada zmenila na jedinečný oddychový priestor. Umiestnili sme tam pódium, sedenie, zázemie pre účinkujúcich, upravili plot, vytvorili nový prístup od Baťovej uličky, zvýšili dohľad mestskej polície a zintenzívnili údržbu,“ spresnili.
Samospráva v záhrade organizovala viaceré koncerty, piknikový projekt počas celého leta, rozprávkové nedele či zážitkové maľovanie. Galerijná záhrada poskytuje verejnosti pokojné miesto v tieni stromov a zároveň v centre mesta.
