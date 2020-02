Liptovský Mikuláš privíta benefičný koncert Hudba bez bariér

Bratislava 12. februára (TASR) - Miestom ďalšieho zo série benefičných koncertov Hudba bez bariér bude 3. marca Liptovský Mikuláš, ktorý prinesie takmer dvojhodinový hudobný program, zložený z 15 až 20-minútových vystúpení viacerých sólových umelcov a hudobných zoskupení. Predstavia sa Margaréta Ondrejková, skupina La Cioia, gitarista Dávid Bílek, a capella formácia For You a ďalší umelci. Výťažok zo vstupného bude tradične venovaný na dobročinné ciele OZ Parasport24. Časť tejto pomoci bude darovaná priamo na mieste počas podujatia. TASR informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši budeme síce prvý raz, ale na Liptove Hudba bez bariér nie je ani zďaleka novinkou. Publikum je tu vždy spontánne a srdečné, veľmi radi sa sem vraciame. Takže, Liptov, môžeš sa tešiť, Hudba bez bariér sa vracia,“ pozýva na marcový koncert organizátor Miroslav Buľovský z občianskeho združenia Parasport24. „Pomáhame tým, ktorí to potrebujú, ale sme koncertom pre všetkých, takže všetkých srdečne pozývame,“ odkazuje.



Podľa jeho slov podujatie prinesie aj jednu novinku pre svojich návštevníkov. Prvý raz bude na mieste konania koncertu detský kútik s animátormi, kde môžu rodičia nechať deti a vychutnať si koncert a chvíľu oddychu. „Týmto krokom chceme vyjsť v ústrety a sprostredkovať Hudbu bez bariér aj mamičkám a rodičom, ktorí by na náš koncert nemohli prísť napríklad iba preto, že nemôžu na daný deň zohnať stráženie,“ dodáva Buľovský.



V programe Hudby bez bariér sa predstaví nový objav hudobnej scény, aktuálna víťazka Česko Slovensko má talent 2019 Margaréta Ondrejková. „Veľmi rada podporím akcie, ktoré sú zamerané týmto smerom. Myslím, že je prirodzené pomáhať ľuďom, ktorí to nemajú doma alebo v živote také ľahké. Základné denné činnosti, ktoré sú pre nás prirodzené, môžu iným spôsobovať veľké problémy. Napriek môjmu mladému veku som sa už stretla so situáciami, keď aj drobná pomoc dokázala ľudom zmeniť život. Preto ak by nastala situácia, v ktorej by som ja osobne dokázala niekomu zmeniť život, rada to spravím,“ hovorí mladá speváčka.



Do charitatívnych podujatí sa aktívne zapája aj skupina La Gioia, ktorá tiež vystúpi v Liptovskom Mikuláši. „S benefíciami máme dlhoročnú pozitívnu skúsenosť. Vždy si však dôsledne vyberáme typ charitatívneho podujatia, pretože chceme naozaj vždy pomôcť, keď je to potrebné, konkrétnej osobe alebo osobám, respektíve združeniu. My ako umelci máme povinnosť rozdávať radosť aj tým, ktorí nemajú toľko šťastia v živote ako my ostatní, či už v zdraví alebo k nim nebol osud priaznivo naklonený. Sme veľmi radi, že práve my a naša hudba môže pomôcť takýmto ľuďom a vniesť kus krásy do ich ťažkého života,“ hovorí Peter Ševčík zo zoskupenia La Gioia, ktoré svojím vystúpením podporí OZ Parasport24 už druhýkrát.



OZ Parasport24 bolo založené v roku 2006 a venuje sa organizácii rôznorodých projektov na podporu hendikepovaných ľudí, ktorí majú ako jednotlivci obmedzené podmienky na získavanie finančných a iných prostriedkov pre vlastný rozvoj. Prostredníctvom športu majú občania so zdravotným postihnutím lepšiu možnosť zaradiť sa do bežného života.