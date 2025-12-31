< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš privíta Nový rok pieskovým divadlom v centre mesta
Po minuloročnom svetelnom videomappingu pripravila samospráva aj tento rok alternatívu k tradičnému silvestrovskému ohňostroju.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 31. decembra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš privíta Nový rok pieskovým divadlom priamo v centre mesta. Po minuloročnom svetelnom videomappingu pripravila samospráva aj tento rok alternatívu k tradičnému silvestrovskému ohňostroju. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová.
Príbeh Liptovského Mikuláša rozpovie divákom Pongrác II., predstaviteľ významného rodu, v ktorého rukách bolo mesto Svätý Mikuláš už od svojich počiatkov. Jeho slová bude sprevádzať 12-minútové pieskové divadlo premietané na veľkoplošnej obrazovke.
„Je to tichá, no silná forma oslavy, ktorá rešpektuje ľudí aj zvieratá. Pieskové divadlo je výnimočným spojením umenia, histórie a atmosféry, aké sa na Silvestra v mestách vidí len zriedka. Návštevníkom ponúkne silnú emóciu, keď im za sprievodu hudby a svetla rozpovie príbeh Liptovského Mikuláša. Príbeh nášho mesta je postavený na silných osobnostiach, tradíciách a odvahe ísť vpred. Presne tieto hodnoty chceme symbolicky preniesť aj do vstupu do nového roka 2026,“ uviedol primátor Ján Blcháč.
Predstavenie v centre mesta pripraví Divadlo pieskových animácií Febus z Poľska. „Za viac než dekádu svojej existencie uviedlo viac ako 3500 predstavení, vytvorilo 12 autorských inscenácií a stovky originálnych umeleckých projektov prezentovaných doma i v zahraničí,“ spresnila hovorkyňa s tým, že tomuto druhu umenia sa venuje len približne 250 ľudí na svete.
Program na Námestí osloboditeľov odštartuje už o 22.30 h dídžej a Live saxophone show. Pieskové divadlo budú premietať tesne pred polnocou. „Aby si silvestrovské oslavy mohli v pokoji a bezpečne užiť celé rodiny s deťmi, časť námestia pred Župným domom bude zónou bez pyrotechniky,“ podotkla Nemcová.
