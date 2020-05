Radnica v Liptovskom Mikuláši dala opraviť chodník pred synagógou

Liptovský Mikuláš 25. mája (TASR) – Chodník pred synagógou v Liptovskom Mikuláši dala radnica opraviť. Po konzultácii s pamiatkarmi zostala zachovaná technológia osadenia dlažby do pieskového lôžka. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Aby opravený chodník, ktorý bude slúžiť výhradne pre chodcov, nemohli poškodiť automobily, olemujeme ho vkusne upravenými nízkymi stĺpikmi s retiazkami. Chodník bude prirodzene ústiť do parkoviska pred synagógou," dodala hovorkyňa s tým, že prví návštevníci sa po ňom budú môcť prejsť najneskôr do konca mája.



Synagógu počas minuloročnej letnej sezóny navštívilo takmer 5000 turistov z celého sveta.