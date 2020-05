Liptovský Mikuláš 27. mája (TASR) – Liptovskomikulášska radnica prijíma sériu úsporných opatrení s cieľom stabilizovať ekonomiku mesta v čase koronakrízy. Šetrenie sa dotkne výdavkov, mzdových nákladov aj dotácií. Eurofondové a grantové projekty mesto utlmiť neplánuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Podľa liptovskomikulášskeho primátora Jána Blcháča na radnici pravidelne od marca zasadá finančný krízový štáb. "Neustále sledujeme a vyhodnocujeme všetky prognózy a aktuálne čísla. Pristúpili sme k šetreniu verejných financií. Do neskoršieho obdobia odsúvame plán rekonštrukcií ciest, chodníkov a parkovísk, budeme šetriť aj na investíciách z vlastných zdrojov. Na základe našej aktivity prostredníctvom Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska však očakávame, že výpadky daní vláda čiastočne vykryje kompenzáciami," načrtol.



K úsporám mesto pristúpi aj na strane výdavkov. Ušetrené peniaze za nezrealizované športové a kultúrne podujatia, ktoré boli naplánované na jarné mesiace, použila radnica na nákup ochranných prostriedkov a dezinfekciu verejných priestranstiev. "Ako aj iné mestá, bežné výdavky sme nútení krátiť v niektorých príspevkoch a dotáciách, ktoré mesto poskytuje v oblasti športu a kultúry, či v grantových výzvach. Predpokladáme tiež úsporu mzdových nákladov," vymenovala Marcela Jašková z finančného odboru radnice.



Mesto šetrí aj na bežnej údržbe miestnych komunikácií. Stopnuté sú najmä veľkoplošné opravy ciest a chodníkov. "Tento rok zatiaľ plánujeme len najnutnejšie opravy. Pokiaľ by bola finančná situácia príliš kritická, budeme nútení pristúpiť k šetreniu na úkor čistenia komunikácií a budeme musieť predĺžiť cyklickosť kosenia mesta. Sú to však už príliš čierne scenáre, ktoré máme odložené v najspodnejších 'šuflíkoch' pre prípad najhoršej možnej finančnej krízy, k čomu, verím, nedôjde," dodal Gabriel Lengyel z odboru dopravy.



Koronakríza sa podpísala aj na príjmovej časti rozpočtu mesta. Radnica len v apríli zaznamenala zníženie podielových daní o viac ako osem percent, čo je výpadok približne 89.000 eur oproti predpokladom. "V porovnaní s rokom 2019 sme zaznamenali výrazné zníženie príjmu pri výbere miestnych daní a poplatkov, pretože väčšina obyvateľov mesta využila možnosť odkladu splátok," skonštatovala Jašková. Podľa nej ide hlavne o podnikateľské subjekty, ktoré zasiahla pandémia tak, že majú výrazný pokles tržieb, prípadne nulové príjmy.



Predstavitelia mesta však chcú ísť do všetkých projektov, na ktoré získali dotácie, granty, eurofondy a mesto na nich finančne participuje do desať percent. "Napriek kríze máme pred sebou dosť prác na ďalšej etape rekonštrukcie zimného štadióna či oprave pamätníka na Háji. Podpísali sme zmluvu na atletický štadión a budeme hľadať ďalšie financie na tento projekt. Začneme s ďalšou etapou budovania cyklochodníka," priblížil Blcháč.