Liptovský Mikuláš rozšíril kapacitu Materskej školy Vranovská
Liptovský Mikuláš patrí medzi mestá, ktoré dokážu pokryť všetky žiadosti rodičov o umiestnenie detí do materských škôl.
Liptovský Mikuláš 27. októbra (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš zmodernizovalo a rozšírilo kapacitu Materskej školy Vranovská v mestskej časti Palúdzka o 50 miest. Rekonštrukcia materskej školy trvala viac ako rok a vyžiadala si investíciu vo výške 1,2 milióna eur. Zmodernizované priestory v pondelok slávnostne otvorili minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD), podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) a primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Liptovský Mikuláš patrí medzi mestá, ktoré dokážu pokryť všetky žiadosti rodičov o umiestnenie detí do materských škôl. „Je preukázané mnohými medzinárodnými štúdiami, že práve to rané detstvo, prvé roky života každého človeka najviac ovplyvnia jeho budúcnosť. Naše výsledky v Pisa testoch to tiež potvrdzujú, že deti, ktoré absolvovali predprimárne vzdelávanie sa umiestnili lepšie. Rozširovanie kapacít materských škôl z prostriedkov Plánu obnovy nám pomôže dosiahnuť, aby každé dieťa dostalo rovnakú šancu na kvalitný štart do života,“ uviedol minister školstva.
Liptovskomikulášska samospráva získala na projekt 885.000 eur z Plánu obnovy a odolnosti a 260.000 eur doložila z vlastného rozpočtu. „Rozšírenie kapacít je dôležitým krokom aj s ohľadom na blížiace sa legislatívne zmeny, podľa ktorých bude od septembra 2027 predprimárne vzdelávanie povinné už pre štvorročné deti, o rok neskôr dokonca aj pre všetky trojročné. Liptovský Mikuláš je na nárast počtu škôlkarov pripravený,“ podotkol Blcháč.
Vedúca oddelenia škôl a školských zariadení na mestskom úrade Mária Boltižiarová doplnila, že v meste v súčasnosti pôsobí desať mestských materských škôl a tri súkromné alebo cirkevné. „Navštevuje ich približne 1100 detí, pričom maximálna kapacita je o viac ako sto miest vyššia,“ podotkla.
Rekonštrukcia pozostávala z nadstavby jednopodlažného bloku C o ďalšie podlažie a prístavby o nové schodisko a výťah. Ten má škôlka ako prvá v meste, čím je úplne bezbariérová. V nadstavbe pribudli dve nové triedy, šatne, umyvárne, toalety a výdajňa stravy. Na zvyšných troch blokoch zateplili fasády, strechy, vymenili osvetlenie a na bloku D aj okná a nainštalovali vzduchotechniku. Úspora na energiách predstavuje po obnove 40 percent oproti predchádzajúcemu stavu.
„V Liptovskom Mikuláši sa podarilo vytvoriť moderné, úsporné a podnetné prostredie pre najmenších - miesto, kde sa spája starostlivosť, vzdelávanie a komunitný život. Takéto projekty dokazujú, že investície z európskych zdrojov menia Slovensko krok za krokom na krajinu s lepšími podmienkami pre život, prácu aj budúce generácie,“ dodal Kmec.
