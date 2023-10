Liptovský Mikuláš s Kežmarkom chcú byť Európskou komunitou športu

Liptovský Mikuláš 17. októbra (TASR) - Liptovský Mikuláš sa spojil s Kežmarkom a poľským Novým Targom, spoločne sa snažia získať titul Európska komunita športu 2024. V utorok všetky tri mestá prišli navštíviť komisári z Asociácie európskych miest športu pri Európskej únii ACES Europe. Zisťovali, aké podmienky vytvárajú pre športovcov a pozreli si športovú infraštruktúru. TASR o tom informovala hovorkyňa Liptovského Mikuláša Viktória Čapčíková.



Dodala, že spoločne s Kežmarkom a Novým Targom plánujú usporiadať rôzne športové súťaže a podujatia pre verejnosť. Cieľom je, aby sa zapojili všetky vekové kategórie vrátane ľudí so zdravotným znevýhodnením. "Súťažami a podujatiami chceme podporiť aktívny životný štýl, zdravie a spájanie komunít," zdôraznila hovorkyňa. Vymenovala, že v roku 2024 plánujú ako Európska komunita športu 2024 usporiadať napríklad hokejový turnaj miest, priateľské zápasy miest vo futbale, basketbalový a volejbalový turnaj, cyklistické preteky či športové dni pre seniorov aj pre ľudí so zdravotným hendikepom.



Hovorkyňa vyzdvihla, že Liptovský Mikuláš ročne vynakladá viac ako 1,5 milióna eur na prevádzku športovej infraštruktúry a podporu športových klubov. Ako prvé slovenské mesto podpísali memorandum o spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. "Finančnou a projektovou podporou vytvárame podmienky, aby mohlo svoje športové aktivity rozvíjať široké spektrum obyvateľov. Máme bohatú športovú infraštruktúru, ktorú nám môžu závidieť aj väčšie mestá. Budujeme nové športoviská a modernizujeme existujúce," uviedla Čapčíková s tým, že šport bol vždy jednou z priorít vedenia mesta a ostáva ňou aj do budúcnosti.