Seniori nad 65 rokov dostanú v Liptovskom Mikuláši rúška

Liptovský Mikuláš 19. marca (TASR) – Rizikové skupiny obyvateľov Liptovského Mikuláša dostanú od mesta ochranné prostriedky na tvár. Na základe rokovaní s miestnymi firmami bude mestský úrad naskladňovať v priemere 400 rúšok denne. Krízový štáb mesta nimi chce vybaviť prioritne seniorov. Opatrenie súvisí so šírením nového koronavírusu v krajine.



"Prvé ochranné prostriedky na tvár sme už naskladnili. Zajtra začíname s postupnou distribúciou do obytných domov, kde je najväčšia koncentrácia seniorov nad 65 rokov," uviedla hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



Rúška budú roznášať terénne sociálne pracovníčky, ktoré sa preukážu kartičkou zamestnanca mesta, a dobrovoľníci Slovenského Červeného kríža v uniforme. Budú vybavení ochranou tváre aj rúk. "Prosíme seniorov, aby sa zdržiavali v mieste bydliska, a to nielen preto, aby ich dobrovoľníci s rúškami zastihli, ale predovšetkým pre vlastnú ochranu zdravia," zdôraznila Čapčíková.



Mesto by malo do troch týždňov rozniesť rúška pre takmer 6000 seniorov vo veku nad 65 rokov. Distribúcia bude závisieť od kapacitných možností miestnych výrobcov a šičiek.



"Naskladňovanie od výrobcov bude postupné, majú obrovské množstvá záujemcov. Prisľúbili nám však, že zo všetkých zákaziek uprednostnia práve objednávky nášho mesta. Robíme, čo sa dá, a ja ďakujem, že sa v Liptovskomikulášanoch v týchto časoch prejavuje solidarita a ústretovosť," povedal primátor Ján Blcháč.



Rúška sú šité z bavlny, dvojvrstvové, prateľné, slúžia na viac použití. Pred prvým použitím je potrebné ich vyprať a vyžehliť. Ochranu tváre zabezpečilo mesto aj pre sociálnych pracovníkov a ďalších zamestnancov mesta, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s klientmi.