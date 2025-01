LIPTOVSKÁ MARA: Už 50 rokov chráni Liptákov pred povodňami

Liptovský Mikuláš 16. januára (TASR) - V roku 2025 si liptovskomikulášska samospráva pripomenie 50. výročie postavenia Liptovskej Mary. Už 50 rokov chráni Liptákov pred povodňami a tragédiami, dodáva elektrickú energiu do množstva domácností a za oddychom a rekreáciou k jej brehom prichádzajú tisíce domácich aj turistov. TASR o tom informovala Romana Nemcová z kancelárie vedenia mesta.



Pri príležitosti okrúhleho výročia spustenia vodného diela vyhlasuje primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč rok 2025 za Rok Liptovskej Mary. "Ľudia v Liptove hľadali celé stáročia spôsob, ako skrotiť divoký Váh. Náš región pravidelne trápili ničivé povodne, brali so sebou domy, úrodu aj ľudské životy. Dnes sa vďaka Liptovskej Mare môžeme cítiť bezpečne od Liptova až po Podunajsko. Chráni nás pred povodňami, no zároveň zásobuje vodou v čase sucha. Vyrába pre nás energiu a jej prínos pre cestovný ruch je neopísateľný. Výstavba priehrady výrazne zmenila ráz tunajšej krajiny, no jednoznačne v prospech kvality života," uviedol liptovskomikulášsky primátor.



Ďalej podotkol, že je dôležité poďakovať tým, ktorí boli nútení kvôli výstavbe opustiť svoje domovy, presťahovať sa a začať život v nových podmienkach. Po stopách zatopených obcí dnes vedie tematická cyklotrasa s dĺžkou 14 kilometrov, návštevníkom odhaľuje mnohé zaujímavosti.



Mesto pracujeme aj na rekultivácii brehu v mestskej časti Palúdzka, aby ešte v tomto roku vznikla mestská pláž, na ktorú bude premávať sezónny plážový autobus z mestskej časti Podbreziny takmer priamo k vode. "Veľkou novinkou bude aj úplne nová interaktívna expozícia v priestoroch bývalého obchodu so šatstvom v prízemí hlavnej budovy mestského Múzea Janka Kráľa," doplnil Blcháč.



Okrúhle výročie spustenia vodného diela si chcú okrem mesta pripomenúť aj ďalšie samosprávy, inštitúcie a organizácie z Liptova. Preto spojili sily a niektoré aktivity budú organizovať spoločne, všetky pod hlavičkou nového loga, ktoré pri tejto príležitosti vytvoril dizajnér a vizuálny umelec Šimon Chovan.