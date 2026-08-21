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Liptovský Mikuláš si pripomenul 180. výročie synagógy
Synagóga v Liptovskom Mikuláši bola slávnostne vysvätená v auguste 1846.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 21. augusta (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si slávnostným programom pripomenulo 180. výročie liptovskomikulášskej synagógy. Ako TASR informovali z radnice, oslava bola poctou nielen vzácnej historickej pamiatke, ale aj židovskej komunite, ktorá bola so synagógou a životom v meste neodmysliteľne spätá.
„Historik Miroslav Nemec priblížil najvýznamnejšie medzníky v histórii synagógy a riaditeľka Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová pôsobenie židovskej komunity v meste,“ uviedli zo samosprávy s tým, že program doplnilo hudobné vystúpenie Karin Sarkisian a premietanie filmu Veroniky Homolovej Tóthovej, ktorý sleduje tragické osudy mikulášskej židovskej rodiny Šándorovcov.
„Jedna z najvýraznejších historických pamiatok v Liptovskom Mikuláši je symbolom početnej židovskej komunity, ktorá tu kedysi žila a pričinila sa o rozvoj nášho mesta. Kedysi tu vedľa seba žili približne rovnako veľké komunity evanjelikov, katolíkov a Židov. Aj preto bol Liptovský Mikuláš vždy známy ako mesto tolerancie, kde v porozumení žili a žijú ľudia rôzneho vierovyznania,“ poznamenal primátor mesta Ján Blcháč.
Synagóga v Liptovskom Mikuláši bola slávnostne vysvätená v auguste 1846. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906, keď budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn prepojil pôvodný klasicistický exteriér so secesným interiérom. Práve interiéru dominuje modro-zlatá štuková výzdoba, veľká farebná stropná vitráž s motívom slnka a kvetov na pozadí modrej oblohy a objekt „Aron-ha-Kodeš“, kde sa uchovávala Tóra.
„Historik Miroslav Nemec priblížil najvýznamnejšie medzníky v histórii synagógy a riaditeľka Múzea Janka Kráľa Katarína Verešová pôsobenie židovskej komunity v meste,“ uviedli zo samosprávy s tým, že program doplnilo hudobné vystúpenie Karin Sarkisian a premietanie filmu Veroniky Homolovej Tóthovej, ktorý sleduje tragické osudy mikulášskej židovskej rodiny Šándorovcov.
„Jedna z najvýraznejších historických pamiatok v Liptovskom Mikuláši je symbolom početnej židovskej komunity, ktorá tu kedysi žila a pričinila sa o rozvoj nášho mesta. Kedysi tu vedľa seba žili približne rovnako veľké komunity evanjelikov, katolíkov a Židov. Aj preto bol Liptovský Mikuláš vždy známy ako mesto tolerancie, kde v porozumení žili a žijú ľudia rôzneho vierovyznania,“ poznamenal primátor mesta Ján Blcháč.
Synagóga v Liptovskom Mikuláši bola slávnostne vysvätená v auguste 1846. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906, keď budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn prepojil pôvodný klasicistický exteriér so secesným interiérom. Práve interiéru dominuje modro-zlatá štuková výzdoba, veľká farebná stropná vitráž s motívom slnka a kvetov na pozadí modrej oblohy a objekt „Aron-ha-Kodeš“, kde sa uchovávala Tóra.