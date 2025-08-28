< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš si pripomenul SNP pri pomníku Matka na Nábreží
Liptovský Mikuláš 28. augusta (TASR) - Výročie Slovenského národného povstania (SNP) si vo štvrtok pripomenuli predstavitelia mesta Liptovský Mikuláš a ďalších organizácií pri pomníku Matka na sídlisku Nábrežie a v mestskej časti Okoličné. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
„SNP bolo symbolom, že aj malý národ dokáže povstať proti veľkej sile, ak má odhodlanie a vieru v spravodlivosť. Tento odkaz je aktuálny aj dnes. V časoch neistoty a polarizácie potrebujeme pevne stáť na strane hodnôt humanity, solidarity a demokracie, za ktoré bojovali naši predkovia,“ uviedol viceprimátor mesta Rudolf Urbanovič.
Liptov je podľa neho regiónom, v ktorom duch povstania zanechal hlbokú stopu. Priblížil, že v mestách, dedinách, ale aj v horách nášho kraja pôsobili partizánske skupiny a viedli hrdinský boj, často v ťažkých, dnes možno až nepredstaviteľných podmienkach. „Tisícky známych aj neznámych mien si dnes zaslúžia našu vďaku. Nezabúdajme ani na mnohých ďalších, ktorí bez váhania riskovali životy - bojovali, pomáhali partizánom alebo sa stali obeťami represálií,“ podotkol Urbanovič.
Viceprimátor vyzdvihol prítomnosť mladých ľudí, zástupcov Študentskej rady stredných škôl, ktorí si v hojnom počte prišli pripomenúť 81. výročie tejto udalosti. Oslavy výročia SNP budú v Liptovskom Mikuláši pokračovať v sobotu 30. augusta na výšine Háj bežeckými pretekmi Operácia Háj, pietnym aktom a doplnkovými športovými aktivitami.
