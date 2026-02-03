< sekcia Regióny
Liptovský Mikuláš si pripomenul výročie oslobodenia časti Okoličné
Oslobodenie prinieslo slobodu, ale aj bolesť, obete a veľké utrpenie civilného obyvateľstva, uviedol viceprimátor Rudolf Urbanovič.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 3. februára (TASR) - V Liptovskom Mikuláši si v utorok pripomenuli 81 rokov od oslobodenia mestskej časti Okoličné, ktoré ako prvá mestská časť Liptovského Mikuláša bolo oslobodené spod fašistickej nadvlády práve 3. februára 1945. Pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za slobodu, si uctili pietnym aktom pri pamätníku v Okoličnom. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti.
Viceprimátor Rudolf Urbanovič vo svojom príhovore pripomenul, že tieto udalosti nie sú len dátumami v učebniciach dejepisu, ale sú vpísané do pamäti rodín, príbehov ľudí aj ulíc, ktoré obyvateľov obklopujú. „Oslobodenie prinieslo slobodu, ale aj bolesť, obete a veľké utrpenie civilného obyvateľstva,“ podotkol.
Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši spresnilo, že oslobodením Okoličného sa boje o Liptovský Svätý Mikuláš neskončili, keďže v priestore mesta a jeho okolia sa na začiatku februára 1945 front na celé dva mesiace zastavil. „Československé a sovietske jednotky narazili na dobre zorganizovanú nemeckú obranu. Rozpútali sa ťažké, deväť týždňov trvajúce boje, ktoré sú právom prirovnávané k bojom na Dukle,“ podotkli z múzea.
Doplnili, že kým československé jednotky bojovali na sever od mesta, operačný priestor sovietskych jednotiek až do ich odchodu bol na juh od Okoličného. Tento priestor potom prevzala novosformovaná 4. československá samostatná brigáda.
