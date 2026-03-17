Liptovský Mikuláš si pripomína 313. výročie rozsudku nad Jánošíkom
Práve 17. marca bol prečítaný rozsudok, ktorým ho odsúdili na trest smrti zavesením na hák.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si v utorok pripomína 313. výročie vynesenia rozsudku nad slovenským ľudovým hrdinom, zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Práve jeho príbeh a pôsobenie si pripomenuli v lokalite popraviska - na Šibeničkách oproti mliekarňam, kde dnes stojí pamätné miesto v podobe repliky šibenice.
Proces s Jánošíkom prebiehal od 16. do 17. marca v roku 1713. Práve 17. marca bol prečítaný rozsudok, ktorým ho odsúdili na trest smrti zavesením na hák. „Nevieme presne kedy, ale v nasledujúcich dňoch bol vykonaný aj ten samotný rozsudok,“ podotkol historik mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslav Nemec. Dodal, že popravisko na Šibeničkách je jediné potvrdené popravisko v okolí Liptovského Mikuláša, a preto sa niektorí autori domnievajú, že tu mohol byť popravený aj Juraj Jánošík. Spomínané popravisko sa stalo osudným aj oravskému zbojníkovi Matejovi Tatarkovi, ktorý tu bol popravený v roku 1829.
Činnosť zbojníckej skupiny Juraja Jánošíka sa vzťahovala na širšie územie a v dosť veľkej miere pôsobil práve na území Liptova. „Preto aj Liptovská stolica mala záujem o to, aby ho chytila, čo sa im nakoniec aj podarilo, niekedy na prelome rokov 1712 a 1713. Následne bol v marci súdený Liptovským stoličným súdom vo Svätom Mikuláši, dnešnom Liptovskom Mikuláši, a keďže bol odsúdený tu, tak aj rozsudok smrti bol vtedy vykonaný pri meste Liptovský Mikuláš,“ priblížil Nemec.
S rodiskom Juraja Jánošíka, obcou Terchová, podpísalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018 listinu o spolupráci, čím utužili vzťahy spájajúce sa práve s Jánošíkom. „Touto listinou sme chceli aj vlastne napraviť vzťahy medzi Terchovou a Liptovským Mikulášom s tým, že od roku 2018 nám Terchovčania odpustili za to, že sme popravili Jánošíka,“ uviedol liptovskomikulášsky viceprimátor Ľuboš Trizna.
Podľa jeho slov sa uvažuje nad tým, že na budove sila v blízkosti pamätného miesta popraviska by mohla v budúcnosti pribudnúť podobizeň Juraja Jánošíka, ktorý by pozeral na mesto Liptovský Mikuláš.
