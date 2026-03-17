Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
Liptovský Mikuláš si pripomína 313. výročie rozsudku nad Jánošíkom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Liptovský Mikuláš 17. marca (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš si v utorok pripomína 313. výročie vynesenia rozsudku nad slovenským ľudovým hrdinom, zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Práve jeho príbeh a pôsobenie si pripomenuli v lokalite popraviska - na Šibeničkách oproti mliekarňam, kde dnes stojí pamätné miesto v podobe repliky šibenice.

Proces s Jánošíkom prebiehal od 16. do 17. marca v roku 1713. Práve 17. marca bol prečítaný rozsudok, ktorým ho odsúdili na trest smrti zavesením na hák. „Nevieme presne kedy, ale v nasledujúcich dňoch bol vykonaný aj ten samotný rozsudok,“ podotkol historik mestského Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslav Nemec. Dodal, že popravisko na Šibeničkách je jediné potvrdené popravisko v okolí Liptovského Mikuláša, a preto sa niektorí autori domnievajú, že tu mohol byť popravený aj Juraj Jánošík. Spomínané popravisko sa stalo osudným aj oravskému zbojníkovi Matejovi Tatarkovi, ktorý tu bol popravený v roku 1829.

Činnosť zbojníckej skupiny Juraja Jánošíka sa vzťahovala na širšie územie a v dosť veľkej miere pôsobil práve na území Liptova. „Preto aj Liptovská stolica mala záujem o to, aby ho chytila, čo sa im nakoniec aj podarilo, niekedy na prelome rokov 1712 a 1713. Následne bol v marci súdený Liptovským stoličným súdom vo Svätom Mikuláši, dnešnom Liptovskom Mikuláši, a keďže bol odsúdený tu, tak aj rozsudok smrti bol vtedy vykonaný pri meste Liptovský Mikuláš,“ priblížil Nemec.

S rodiskom Juraja Jánošíka, obcou Terchová, podpísalo mesto Liptovský Mikuláš v roku 2018 listinu o spolupráci, čím utužili vzťahy spájajúce sa práve s Jánošíkom. „Touto listinou sme chceli aj vlastne napraviť vzťahy medzi Terchovou a Liptovským Mikulášom s tým, že od roku 2018 nám Terchovčania odpustili za to, že sme popravili Jánošíka,“ uviedol liptovskomikulášsky viceprimátor Ľuboš Trizna.

Podľa jeho slov sa uvažuje nad tým, že na budove sila v blízkosti pamätného miesta popraviska by mohla v budúcnosti pribudnúť podobizeň Juraja Jánošíka, ktorý by pozeral na mesto Liptovský Mikuláš.
