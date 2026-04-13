Liptovský Mikuláš skrášľujú rozkvitnuté sadenice narcisov i sirôtok
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 13. apríla (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš skrášľujú rozkvitnuté sadenice narcisov i sirôtok, ktoré v marci vysadili zamestnanci z Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš. Ako informovali z radnice, v meste po zime rozkvitá približne 3000 sadeníc, ktorým dominuje žltá farba s asistenciou fialovej a modrej.
Okrem centra mesta zamestnanci VPS na začiatku astronomickej jari vysadili stovky sadeníc do kvetináčov na Námestí osloboditeľov a na Námestí mieru. Okružnú križovatku spestruje až 2000 sadeníc sirôtok.
Rozkvitnuté sadenice kvetov vytvorili v meste farebné zákutia. „Tešíme sa, že aj tento rok sme priniesli viac farieb, vôní a príjemnej atmosféry všetkým obyvateľom aj návštevníkom. Zastavte sa, nadýchnite sa jari a vychutnajte si prechádzku mestom v novom šate,“ dodali zo samosprávy.
