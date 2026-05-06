Liptovský Mikuláš spojil podnikateľov a inštitúcie
Liptovský Mikuláš 6. mája (TASR) - Mesto Liptovský Mikuláš spojilo podnikateľov a inštitúcie, aby reagovali na meniacu sa ekonomiku. Spoločné stretnutie ponúklo priestor na otvorenú diskusiu o aktuálnych výzvach podnikania, výmenu skúseností aj nadväzovanie spolupráce. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, na stretnutí sa zišlo viac ako 70 účastníkov.
„Na podnikateľskom prostredí nám záleží, aj preto sa stretávame už po tretí raz. Chceme, aby podnikatelia vnímali mesto ako partnera, ktorý počúva ich potreby a je zároveň akcelerátorom ich rastu,“ uviedol primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Podnikatelia sa stretli so zástupcami radnice, Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, inovačného centra Inovia a Mikulášskeho inovačného združenia (MINZ). Dozvedeli sa napríklad, ako efektívne osloviť a udržať zamestnancov či ako osloviť Slovákov žijúcich v zahraničí.
Len približne dve percentá malých a stredných podnikov na Slovensku si chránia svoju značku. ÚPV vyzýva podnikateľov, aby sa na jeho zamestnancov obrátili. „Ak má firma originálny názov, logo, produkt alebo technické riešenie, ktoré ju odlišuje od konkurencie, úrad jej vie poskytnúť komplexné poradenstvo. Ochrana duševného vlastníctva by mala byť prirodzenou súčasťou podnikateľskej stratégie už od začiatku, keďže firme prináša konkurenčný náskok,“ spresnil vedúci oddelenia komunikácie ÚPV Martin Macko.
Liptovský Mikuláš je už niekoľko stáročí hospodárskym centrom Liptova. Pôsobia v ňom menšie obchodné a remeselné podniky, garbiarske dielne aj veľké priemyselné závody. Dnes však mesto čelí novej etape priemyselnej transformácie. „Aj preto sme vlani založili MINZ, chceme, aby pomohlo podnikateľom a inovátorom pružne reagovať na novú etapu technologických a hospodárskych zmien,“ doplnil primátor s tým, že združenie má pomáhať firmám pri rozvoji podnikania, podporovať vznik startupov, vytvárať nové pracovné príležitosti a prilákať do regiónu odborníkov aj talenty.
MINZ sa zameriava aj na podporu kreativity mladých ľudí a prípravu na profesie, ktoré budú na trhu práce žiadané v blízkej budúcnosti. „Dôležitým medzníkom bude spustenie uvítacieho centra, ktoré by malo byť miestom prvého kontaktu pre ľudí, ktorí si vybrali Liptovský Mikuláš pre svoj život. Či už to budú cudzinci zo zahraničia alebo rodáci, ktorí sa chcú po dlhom čase vrátiť. Zároveň chceme ľudí aj aktívne oslovovať. Chceme z Liptovského Mikuláša vybudovať miesto, kde sa svetové know-how stretáva s najlepšou adresou pre život,“ dodal riaditeľ MINZ Peter Sedlák.
