Liptovský Mikuláš spúšťa balík projektov opravy ciest naprieč mestom
Mesto opraví chodník na Priemyselnej ulici, zjednosmerní Pltnícku ulicu a na Vrbickej ulici opraví chodník a asfaltovanie cesty.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 25. februára (TASR) - Liptovskomikulášska samospráva spúšťa rozsiahly balík projektov opravy ciest a chodníkov naprieč mestom. Do opráv v rámci rozsiahleho balíka projektov verejno-súkromného partnerstva investuje takmer 1,5 milióna eur. Ako v stredu informovali zo samosprávy, vďaka partnerstvu vedia zrealizovať väčší objem opráv naraz a efektívnejšie, než by to bolo možné len z bežného rozpočtu mesta.
V rámci modelu spolupráce verejného a súkromného sektora mesto vysúťaží jeden väčší balík opráv a vybraná firma následne realizuje práce postupne na viacerých miestach. „Tento model nám umožní postupne zlepšovať stav komunikácií vo viacerých mestských častiach. V praxi to znamená, že vieme opraviť viac ulíc naraz, efektívnejšie plánovať práce a dosiahnuť lepšie ceny, než keby sme riešili každú ulicu samostatne,“ spresnili z radnice s tým, že financovanie súkromným partnerom zároveň umožňuje rozložiť náklady na rekonštrukciu na viac rokov.
Mesto opraví chodník na Priemyselnej ulici, zjednosmerní Pltnícku ulicu a na Vrbickej ulici opraví chodník a asfaltovanie cesty. Opravy sa tiež zamerajú na ulice Ondrašová, Obslužná, Cez vody, Tretiny, 3. februára, Stošická, Lesnícka, Budovateľská. „Zároveň pripravujeme aj samostatné komplexné rekonštrukcie ulíc Chalupkova, Cédrova a Stodolova,“ dodali zo samosprávy.
