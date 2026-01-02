Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Liptovský Mikuláš spustil činnosť mestského sociálneho podniku

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Sociálny podnik bude zabezpečovať viaceré činnosti, ktoré doteraz vykonávali verejnoprospešné služby mesta.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - Sociálny podnik mesta Liptovský Mikuláš spustil svoju činnosť. V piatok do práce nastúpili prví zamestnanci. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, podnik sa od začiatku zameriava na vytváranie pracovných príležitostí pre zdravotne znevýhodnených a zraniteľných obyvateľov.

Sociálny podnik bude zabezpečovať viaceré činnosti, ktoré doteraz vykonávali verejnoprospešné služby mesta. „Od januára majú zamestnanci na starosti upratovanie verejných toaliet v Župnom dome a v podchode v centre mesta, upratovanie celého podchodu na Moyzesovej a ubytovne na Štefánikovej ulici. Od februára prevezme sociálny podnik aj upratovanie celého Župného domu. Na jar sa k službám pridá kontrola a údržba detských ihrísk, o ktorú sa budú starať údržbári podniku,“ uviedla Nemcová.

V úvodnej fáze v sociálnom podniku pracujú tri upratovačky, všetky so zdravotným znevýhodnením. „Vo februári pribudnú ďalšie dve a v apríli sa tím rozšíri o dvoch údržbárov a administratívneho pracovníka. Činnosť podniku aj počet zamestnancov sa bude postupne rozširovať,“ podotkol riaditeľ Jaromír Kudláček.

Mesto chce zriadením podniku vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí, ktorí tvoria vysoký podiel v skupine nezamestnaných. „Aj týmto spôsobom plánujeme rozvíjať náš sociálny program, zvyšovať dostupnosť komunálnych služieb a lepšie využívať ľudské zdroje,“ ozrejmil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.

Dodal, že výhodou fungovania sociálneho podniku sú aj možnosti čerpania príspevkov od štátu na mzdy a prevádzkové náklady, ktoré môžu dosahovať až tri štvrtiny ceny práce pri jednotlivých skupinách zdravotne znevýhodnených obyvateľov.
